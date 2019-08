A partir de ce lundi, Lille passe au 30 km/h

Lille, France

C'est une douce révolution que vont vivre les automobilistes habitués à traverser la ville de Lille. A partir de ce lundi 19 août, la ville abaisse progressivement, par quartier, la vitesse maximale autorisée de 50 à 30 km/h. A terme, c'est toute la ville (sauf les communes associées de Lomme et Hellemmes) qui passera à 30 km/h. Une mesure destinée à faire diminuer les accidents, la pollution, le bruit et à encourager les transports alternatifs à la voiture. Martine Aubry, la maire PS de Lille assume clairement cette décision dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique même si ce n'est pas populaire :

"ça grogne toujours quand on fait quelque chose (...) mais on est au mur, on n'a plus le choix" - Martine Aubry

Martine Aubry défend la généralisation du 30 km/h dans sa ville Copier

44% des rues de Lille déjà à 30 km/h

Le 30 km/h à Lille, ce n'est pas totalement une découverte. 44% des rues sont déjà en zone 30 mais fin octobre ce sont 88% des rues de la ville qui y seront passées.

44% des rues de Lille sont déjà à 30 km/h comme ici, dans le Vieux-Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

La mise en place se fera par quartier, chaque semaine, selon le planning suivant :

Lundi 19 août : Vieux Lille

Lundi 26 août : République, Gambetta, Solférino

Lundi 2 septembre : Moulins et Wazemmes

Lundi 9 septembre : Esquermes, Cormontaigne Vauban

Lundi 16 septembre : Bois Blancs

Lundi 23 septembre : Fives

Lundi 30 septembre : Faubourg de Béthune

Lundi 7 octobre : Lille-Sud

Lundi 14 octobre : Porte de Valenciennes, Bois Habité, Zénith

Lundi 21 octobre : Saint Maurice-Pellevoisin

La carte du passage progressif à 30 km/h dans Lille - Ville de Lille

15 secondes de parcours en plus sur 1 kilomètre

Cette réduction de vitesse maximale va-t-elle faire perdre beaucoup de temps aux automobilistes ? Pas tant que çà affirme Patrice Nogues, animateur de la page Facebook "Ville 30" : "c'est difficile à expliquer parce que les gens confondent vitesse moyenne et vitesse limite. En fait, en ville, on accélère à 50 puis un piéton traverse ou quelqu'un fait un créneau donc on pile, on réaccélère, on freine".

"En ville, la vitesse moyenne est de 18 km/h, avec une limitation à 30 km/h, on abaissera seulement sa vitesse à 17,5 km/h"

Le quartier périphérique des Bois Blancs passera également à 30 km/h © Radio France - Stéphane Barbereau

Diminuer la vitesse limite doit permettre de fluidifier davantage le trafic en allant jusqu'à supprimer des feux ou des stop devenus inutiles. Autre avantage pour les partisans de cette mesure, le risque d'accident diminue : compter 28 mètres pour stopper son véhicule à 50 km/h et seulement 13 mètres à 30 km/h.