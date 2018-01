Laval

En milieu de semaine, la région des Pays de la Loire a pris la décision de stopper temporairement la circulation des Z-TER sur le tronçon de la "virgule de Sablé" en raison d'un dysfonctionnement électrique. Les dernières liaisons entre Rennes et Nantes via Sablé se feront jusqu'à dimanche soir. A partir de lundi, il faudra prendre un car entre Laval et Sablé et inversement. Cela signifie un temps de parcours rallongé de 45 minutes. La Sncf indique que les cinq aller/retour quotidien du lundi au vendredi sont maintenus.

Concernant les horaires, les départs et les arrivées à Nantes restent inchangés. C'est à Laval que ça change : soit on arrive plus tard en provenance de Nantes, Angers ou Sablé. Soit il faut partir plus tôt pour se rendre dans ces trois villes.

Pour compenser ces désagréments, la Sncf propose à ses clients un dédommagement en remboursant l'abonnement du mois de janvier.

Toutes les informations sur le site de la Sncf : paysdelaloire.ter.sncf.com

Les horaires au départ de Laval vers Sablé

Les liaisons en car au départ de Laval en direction de Sablé du lundi au vendredi :

7h02 / 7h53

11h01 / 11h51

15h01 / 15h51

17h03 / 17h53

19h08 / 19h58

Les horaires au départ de Sablé vers Laval

Les liaisons en car au départ de Sablé en direction de Laval du lundi au vendredi :

7h52 / 8h41

11h09 / 11h58

13h09 / 13h58

17h09 / 17h58

19h09 / 19h58