La SNCF lance une campagne de communication sur la sécurité des passages à niveau en France. Sur les six sites concernés dans le Grand-Est, deux sont en Moselle: ceux de Peltre et de Thionville.

Peltre, France

111 accidents recensés et 31 personnes tuées. 2016 a été une année noire concernant les passages à niveau. Un nombre en hausse depuis 2014, et le drame à Millas (Pyrénées-Orientales) avec plusieurs morts force la Société nationale des chemins de fer (SNCF) à agir.

L'entreprise ferroviaire publique multiplie les campagnes de communication. Du 11 décembre 2017 au 5 janvier 2018, ce sont les jeunes qui sont ciblés cette fois.

Sur les 15 000 passages à niveau en France, 6 sont surveillés de près par la SNCF dans le Grand-Est; deux sont situés en Moselle: Thionville et Peltre.

2 800 véhicules quotidiennement en moyenne

Pour la commune limitrophe de Metz, Peltre, cette zone d'intersection est particulièrement sensible. A deux pas, sont situés la mairie, l’Église, les installations sportives, l'école maternelle, le collège et le lycée. 2 800 véhicules traversent en moyenne quotidiennement la voie.

D'un côté des rails, il y a un feu tricolore ainsi qu'un feu de passage à niveau; de l'autre, "seulement" un feu de passage à niveau. Et sa lumière orange clignotante à l'approche d'un train semble moins persuasive. "Les barrières commencent à descendre et quelques fois les gens accélèrent un peu pour passer quand même", explique Anne, une habitante du secteur, qui concède l'avoir déjà fait. "Mais je ne recommence plus, c'est trop dangereux."

La prévention auprès de la jeunesse

Traverser alors que les barrières sont baissées (ou en cours), un danger qui semble parfois bien loin dans la tête des jeunes comme le remarque Nicolas, en classe de 1ere. "Moi j'évite. Mais il y en a qui le font".

Son amie Chloé avoue pouvoir le faire pour ne pas rater sa correspondance de bus. Ces mauvaises pratiques sont pourtant enseignées par des intervenants de la SNCF dans les établissements scolaires tient à rappeler le maire de la commune, Walter Kurtzmann.

La gendarmerie veille

L'élu souligne également que les gendarmes sont "très souvent" en poste afin d’appréhender les mauvaises conduites. Il rappelle les sanctions en cas de flagrant délit: 4 points et (au minimum) 90 euros d'amende.

Pas besoin donc d'ajouter des équipements supplémentaires pour Walter Kurtzmann. D'autant que le passage à niveau compte un passage pour piétons souterrain, depuis 1960, et un carrefour à sens giratoire, rénové au moment de l'entrée de la commune dans la métropole de Metz (en 2014).

Un passage à niveau a été installé en 1960. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Pour Vincent, comme d'autres automobilistes, ce tracé pourrait être une cause des mauvais comportements.

L'homme emprunte trois fois par semaine la zone, mais il y perd tout de même son latin:" Les priorités sont mal expliquées. On ne sait pas qui doit passer, ni comment".

Le carrefour à sens giratoire situé avant le passage à niveau de Peltre. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

De son côté la SNCF rappelle que son objectif est de "supprimer" les passages à niveau.

"Pour cela il y a différents manières", explique Christophe Chartrain, directeur territorial adjoint pour le Grand-Est. "On peut installer des passerelles, des passages souterrains [...]. Mais ce sont toujours des investissements lourds, de plusieurs millions d'euros et donc qui se traitent sur le long terme."