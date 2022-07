A Périgueux, on préfère circuler à pied ou à vélo pour éviter les travaux

Depuis le lundi 4 juillet, les travaux pour réparer le réseau d'eau potable et aménager des voies de bus ont commencé et vont durer jusqu'en novembre. Certains Périgourdins s'adaptent et changent leur manière de se déplacer.

La place Francheville est complètement fermée, envahie par les tranchées, plots de chantier et ouvriers. Les travaux vont durer jusqu'en novembre pour réparer le réseau d'eau potable et aménager des voies de bus.

Dylan est livreur et n'a pas d'autres choix que de passer par là. Il se faufile le long des barrières qui encerclent la zone de travaux. Pas facile, surtout qu’il tire derrière lui un diable chargé de cartons, qu’il doit livrer aux commerçants de la place. "Je suis obligé de laisser le camion un peu plus bas, au niveau des travaux et après, venir à pieds. Là il y a des marches, donc c'est compliqué" rouspète Dylan

Moins de voiture pour plus de vélo

Frédéric est retraité et donc moins pressé. Plus de voiture pour lui depuis le début des travaux, il préfère se rendre dans le centre-ville à pied. "C'est plus pratique et en plus on n'a pas besoin de la voiture pour aller de la gare au centre-ville" relativise Frédéric.

Pas loin, Maxime arrête sa moto, descend et marche à côté, sur le trottoir. Ce n’est pas autorisé mais ça lui permet de ne pas perdre trop de temps. "Il faut que j'aille à Tourny et je dois faire tout le tour. Je préfère passer par le trottoir" raconte Maxime, un peu honteux.

Surtout qu'avec le beau temps, c'est agréable

José a préféré ranger sa moto au garage et piquer le vélo de son fils. "Surtout qu'avec le beau temps, c'est agréable" reconnaît-il. Par contre, une fois les travaux terminés, il sait déjà qu'il redonnera le vélo à son fils et ressortira la moto.