A Perpignan, le stationnement plus souple mais moins rentable pour la ville

LE STATIONNEMENT EN SURFACE

Rien ne change pour se garer dans les rues de Perpignan. Les nouveaux tarifs et horaires mis en place l'automne dernier (après que le nouveau maire Louis Aliot ait dénoncé le contrat passé entre Indigo et l'ancienne municipalité) restent les mêmes : le stationnement demeure gratuit dès 18h en semaine et gratuit tout le samedi et le dimanche. La première heure est aussi gratuite. La mairie de Perpignan avait clairement posé toutes ces conditions au moment du lancement de l'appel d'offres en janvier dernier.

Quant à Indigo, il reste aux commandes. Selon la majorité municipale, c'est l'ancien gestionnaire qui a proposé la redevance la plus élevée (1. 860. 000 € par an et pendant cinq ans) et l'achat de 32 horodateurs tactiles. Q Park, Transdev, SAGS et EFFIA ont aussi participé à l'appel d'offres.

Faudra-t-il augmenter les impôts pour compenser cette politique de stationnement ? Chantal Bruzi, cheffe de file de l'opposition

Lors du précédent contrat (quand le stationnement était payant notamment le samedi), Indigo devait verser une redevance annuelle 3.200.000 €. "Il y a un écart important, note Chantal Bruzi, la cheffe de file de l'opposition. Ce qui risque de se passer quand on a 1.400.000 € de manque à gagner, c'est qu'on se retrouve avec une augmentation des impôts ! Sans compter que j'ai peur que les usagers restent mécontents des règles de stationnement et du manque de tolérance d'Indigo. Or si les usagers sont mécontents, les commerçants le seront aussi." L'opposition a donc voté contre cette concession de service public.

Le maire de Perpignan Louis Aliot se veut catégorique : "Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Nous nous sommes engagés là-dessus. Nous ferons des économies ailleurs dans la réorganisation des services de la mairie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous préférons faire un effort sur cette redevance de stationnement mais que le monde économique en centre-ville en profite. C'est un manque à gagner mais c'est aussi un investissement car cet argent rentrera dans les caisses des commerçants. " Le maire s'engage aussi à faire un point d'étape sur ce nouveau contrat d'ici un an mais, selon lui, une étude comparative entre juin 2019 et juin 2021 montre une hausse de la fréquentation.

L'ÉCOLE 42 AUX DAMES DE FRANCE ?

Les élus de la ville de Perpignan ont voté ce jeudi à l'unanimité la modification du bail du bâtiment des Dames de France dans le but de pouvoir y accueillir une antenne de l'Ecole 42. Cette école d'informatique gratuite a été lancée par le milliardaire Xavier Niel. Elle existe déjà sur Paris et Lyon. Une antenne pourrait voir le jour sur Perpignan début 2022. Des responsables du réseau Ecole 42 sont attendus fin juillet à Perpignan. D'autres écoles, notamment médicales, pourraient aussi s'installer aux Dames de France.

L'ANNULATION DE LA RÉNOVATION ET DE L'EXTENSION DU PALAIS DE JUSTICE

Après l'annulation du projet d'extension de la dalle Arago, énième rebondissement dans un dossier qui dure depuis plusieurs décennies, la majorité et l'opposition ont voté à l'unanimité une motion contre un éventuel déménagement de la cité judiciaire en dehors du centre-ville.