A Pignan les élèves apprennent à faire du vélo sur la route en toute autonomie

Si vous étiez dans le centre-ville de Pignan ce vendredi matin, vous avez peut-être croisé des petits cyclistes.

Une centaine d'élèves de 10 ans de l'école Lucie Aubrac de Pignan ont déambulé à vélo dans les rues. Casques sur la tête, gilets jaune et dossards à leur nom sur le dos, les enfants ont réalisé leur premier "test d'autonomie" sur deux kilomètres.

ⓘ Publicité

A chaque carrefour, des parents d'élèves étaient présents pour vérifier que les enfants respectaient bien le code de la route. Julien Cabardi est le président de l'association Le Bonheur à Vélo, qui a formé les élèves : "Les parents sont là pour rassurer les enfants, leur indiquer la route et pour s'assurer qu'ils font correctement les gestes de signalisation pour les autres usagers."

Le but c'est donc de rendre ces jeunes cyclistes plus autonomes sur des trajets du quotidien, pour aller au collège ou à l'école à vélo par exemple. Une formation très utile pour Victor, il a 10 ans : "Ça m'a bien entraîné, je suis très content. Je ne suis pas très à l'aise en vélo parce que je n'en fais pas souvent et ça apprend aussi le code de la route, c'est très sympa !"

Des parents rassurés

De leur côté les parents sont aussi rassurés par cette formation, à l'image de Sarah, maman d'une petite Léna. "Depuis un mois elle suit ces cours à l'école et je trouve qu'elle a beaucoup gagné en autonomie. Elle a une autre posture sur son vélo, elle a gagné en confiance et ça lui a aussi rappeler comment se comporter vis-à-vis des automobilistes."

Prochaine étape pour les CM2 de Pignan, aller au collège à vélo l'année prochaine. Et Julien Cabardi souligne les nombreux avantages de ce mode de déplacement : "Il y a de plus en plus d'enfants qui sont sédentaires et vélo permet d'avoir un petit exercice physique tous les matins. C'est important aussi pour la ville qui est plus respirable et enfin, les enfants sont autonomes."

Enfin, pour les parents qui souhaiteraient faciliter l'autonomie de leur enfant sans ce dispositif, il a quelques conseils. "Il faut faire plusieurs fois le même trajet avec les enfants, repérer les endroit potentiellement dangereux pour bien qu'ils les aient en tête et toujours rouler derrière eux."

L'association Le Bonheur à Vélo fait également des formations pour adultes.