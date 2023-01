A Poitiers, de nouveaux aménagements pour faciliter la vie des cyclistes

Faciliter la circulation des cyclistes : c'est l'objectif des nouveaux aménagements mis en place par la communauté urbaine de Grand Poitiers fin 2022. 208 panneaux M12 ont été installés. Ils permettent aux vélos de passer au feu rouge pour suivre la direction indiquée. 13 sas vélo ont été créés ou remis aux normes : il s'agit des espaces d'arrêt réservés aux cyclistes entre deux bandes devant un feu. Ces nouveautés concernent bien sûr les usagers du vélo, mais aussi les automobilistes.

Les panneaux M12 équipent aujourd'hui 70 des 77 carrefours à feu de la ville de Poitiers. Ils permettent aux cyclistes de passer malgré un feu rouge, s'ils vont dans la direction indiquée par la flèche du panneau. Actuellement, peu d'usagers connaissent encore réellement leur utilité. Même Virginie, une cycliste régulière croisée dans Poitiers l'avoue : "le petit panneau en bas là, je n'ai jamais fait attention, je ne m'en suis jamais servie."

Concernant les sas vélo, Frankie Angebault, Vice-Président Mobilité à Grand Poitiers explique : "on a souhaité rajouter deux bandes de résine verte pour que ce soit plus visible et que ça incite encore plus les automobilistes à s'arrêter en amont". Ainsi les vélos peuvent s'arrêter au niveau du sas et tourner à gauche en ayant de la visibilité, et donc en sécurité. Apparu juste avant les années 2000, le sas vélo est mieux connu des usagers, notamment des automobilistes. Ces derniers doivent d'ailleurs faire attention à ne pas franchir la limite lorsqu'ils s'arrêtent au feu rouge : ils s'exposent sinon à une amende de 35 euros.