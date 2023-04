A Poitiers, le Pont-Neuf va fermer pendant un an à la circulation automobile à partir du 28 août prochain

C'est l'un des plus gros chantiers du mandat à Poitiers : l'aménagement du faubourg du Pont-Neuf ! Un projet à 6 millions d'euros qui prévoit la réhabilitation de la voirie entre le Pont-Neuf, le campus et le CHU avec notamment l'installation d'une piste cyclable continue. Les travaux débuteront le 28 août prochain. À cette date, le pont sera fermé pour une durée d'un an avec des déviations mises en place pour les bus et les voitures. Objectif à terme : réduire le trafic routier en passant de 15.000 à 5.000 véhicules par jour.

