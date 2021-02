A Pontorson " il y a une gare, il y a des rails, mais il n'y a pas de trains."

Le Sud-Manche, un territoire de plus en plus délaissé par la SNCF : c'est le message du Collectif de défense Axes Sud Normandie qui fait circuler une pétition pour demander le retour des trains sur Paris-Granville et Caen-Rennes

Les membres du Collectif de défense Axes Sud Normandie étaient ce mercredi 24 février à Pontorson sur le marché pour faire circuler une pétition "Non à l'exclusion territoriale, pour le retour des trains sur Paris-Granville et Caen-Rennes". Sur place, elle a recueilli 400 signatures en 2 heures.

Une circulation des trains de plus en plus réduite

Pontorson est une gare particulièrement mal desservie et l'offre n'a cesser de se dégrader depuis 3 ans regrette Dominique Rilhac, secrétaire du collectif défenses Axes Sud Normandie. " Il n' y a quasiment plus de trains qui s'arrêtent à Pontorson. Il y a une gare, des rails et il y a même eut une rénovation en 2018 mais _si on regarde l'évolution des horaires depuis, il y a eu peu à peu une diminution des circulations dans le sud Manche_, comme entre Dôle et Granville ou Dôle et Coutances."

On demande que les trains reviennent et que 3 allers retours Caen -Rennes soient crées en 2 h 40 sans le crochet par Granville

Au total près de 1200 personnes ont pour l'instant signé la pétition du collectif. Elle sera adressée à Hervé Morin Président de la Région Normandie et Jean-Philippe Dupont Directeur régional SNCF Voyageurs Normandie