A Port-Vendres, une nouvelle route pour accéder à la Côte Vermeille

C'est la fin d'une anomalie dans le paysage des Pyrénées-Orientales : une route inachevée qui s'arrêtait net au dessus du rond-point de l'Amour à Port-Vendres et qui obligeait les automobilistes à prendre la sortie et à effectuer quelques lacets pour continuer vers Banyuls et Cerbère. Après de longues années d'études et un chantier de près de deux ans, un nouveau tronçon d'un peu moins d'un kilomètre de long a donc été ouvert à la circulation ce vendredi. Les voitures et les camions peuvent désormais passer au-dessus du rond-point et éviter les virages à la sortie de Port-Vendres.

"Il a fallu percer la montagne" détaille David Richard, le directeur des Infrastructures et des Déplacements au Conseil Départemental. "Il a fallu aussi faire des remblais et un ouvrage d'art pour la circulation des piétons : tout cela prend du temps". En tout, la facture de l'aménagement de la D914 entre Port-Vendres et Paulilles s'élève à 13,5 millions d'euros.

"Un projet indispensable pour nous" J.M Solé, maire de Banyuls-sur-Mer

Cet aménagement va faire gagner quelques minutes et surtout du confort aux automobilistes. la circulation sera plus fluide en période estivale sur cet axe qui voit passer en moyenne près de 15 000 véhicules par jour. Les trajets quotidiens doivent aussi être facilités. "On y croyait plus depuis le temps qu'on l'attendait" se réjouit Jean-Michel Solé, le maire de Banyuls. "C'est un projet indispensable pour nous. On avait le sentiment d'être les oubliés et il était nécessaire que notre commune de 5000 habitants (30 000 l'été) soit un peu plus désenclavée. Et en plus c'est beau ! Il y a eu un soin apporté à l'insertion paysagère. Je suis ravi !"

La route a été équipée d'un enrobé phonique. Théoriquement le passage des véhicule doit être deux fois moins bruyant que sur un revêtement classique.