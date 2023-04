A quand le début du chantier de la LGV, entre Toulouse et Bordeaux ?

A quand le TGV entre Toulouse et Bordeaux ? Normalement, les premiers trains rouleront à pleine vitesse en 2032, avec un trajet Toulouse-Paris en un peu plus de trois heures, contre quatre heures et demie aujourd'hui.

Normalement, le chantier commencera début 2024, ou au mieux dès la fin de cette année 2023. C'est en tout cas ce qui est prévu. D'ailleurs, en Gironde, le préfet vient de prendre un arrêté qui autorise les agents de SNCF Réseau à pénétrer dans les propriétés pour les travaux préalables, comme planter des piquets, sonder la terre, ou faire des relevés.

Le chantier devrait donc se tenir dans les délais, avec la livraison promise en 2032. Il y a pourtant eu un doute il y a quelques semaines, quand le comité d’orientation des infrastructures a préconisé un report de deux ans. Une hypothèse balayée par le gouvernement.

Il faut dire que la LGV (Ligne à grande vitesse) devrait fluidifier les trains du quotidien, notamment au nord de Toulouse, et au sud de Bordeaux. Car une nouvelle ligne uniquement dédiée au TGV devrait désengorger la ligne actuelle, et faciliter les RER. Des RER souhaités par Emmanuel Macron et réclamés depuis des années par les associations, comme "Rallumons l'étoile" à Toulouse.

"Un RER sans TGV, c'est de la foutaise"

D'ailleurs pour la présidente de la région Occitanie Carole Delga, les deux projets vont clairement ensemble : "pour avoir un vrai RER métropolitain, il y a absolument besoin de désenclaver le nord de la Haute-Garonne, où il y a le plus de fréquentation. Et pour cela, il faut une deuxième ligne, une LGV, (...) pour desservir Montauban ou Agen. Ceux qui parlent d'un RER sans TGV, c'est de la foutaise".

Pour le financement de la LGV, chiffré à plus de 14 milliards d'euros, tout le monde y passe : l'Europe, l'Etat, les deux régions (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine), les départements traversées, les intercommunalités... et même les contribuables. Tout propriétaire habitant à moins d'une heure de la ligne devra payer une taxe , le temps des travaux. Plus de 2.000 communes sont concernés. Une taxe de quelques euros par an, mais mal accueillie. C'est pourtant elle qui devrait permettre de boucler le budget total.