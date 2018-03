Une caravane de bateaux navigue ce week-end sur le Canal d'Orléans entre Combleux et Fay aux Loges. C'est une initiative du Collectif Canal pour fêter le 326ème anniversaire de l'ouvrage et surtout pour appeler à sa réhabilitation.

Loiret, France

Une trentaine d'embarcations navigue depuis samedi matin sur le Canal d'Orléans. Bateaux de Loire, canoës, ils ont pris l'eau à Combleux et doivent rejoindre Fay aux Loges dimanche à la mi journée. Cet évènement est organisé par le Collectif Canal d'Orléans. Il regroupe une dizaine d'associations qui militent pour la réhabilitation du canal et sa réouverture à la navigation. " On veut montrer par cette randonnée qu'une nouvelle vie est possible pour ce canal" explique Jean- Louis Sénotier, le Président du Collectif. Pour lui, ça pourrait être un outil de revitalisation pour les villages et les commerces comme avec la Loire à Vélo. Mais, à ce jour, le canal n'est toujours pas navigable entre Orléans et Fay aux Loges. Une dizaine d'écluses sont à refaire.

Des dizaines de curieux pour le passage de l'écluse à Mardié

Passage de l'écluse de Pont -Aux- Moines à Mardié © Radio France - Patricia Pourrez

Preuve en tous cas que cette navigation de plaisance attire. Samedi midi, pour le passage de la randonnée à l'écluse de Pont- aux- Moines, à Mardié, on comptait près de 200 curieux : des habitants de la commune, des promeneurs, des cyclistes. Pour Guilaine, venue spécialement de Neuville aux Bois pour suivre l'évenement, " il faut faire ça plus souvent, il faut inciter les pouvoirs publics à rouvrir le canal et en faire un attrait touristique".

Et si le département devenait enfin propriétaire du Canal ?

Suite aux inondations de 2016, le département du Loiret s'est engagé à mener des études sur les berges et les écluses en très mauvaise état. Pour l'instant, rien n'est acté. Mais les choses pourraient s'accélérer espère Jean Louis Sénotier. " Après 12 ans de négociations , le département aurait trouvé un accord avec l'Etat pour acheter le Canal et en devenir propriétaire. C'était un verrou important à faire sauter" explique le Président du Collectif Canal. " Car, le département ne voulait plus investir dans l'ouvrage sans devenir propriétaire". Pour le Collectif Canal d'Orléans, il faudra "un plan sur au moins 10 ans " pour réparer les écluses et approvisionner le canal en eau. Difficile donc d'avancer une date et un coût pour ce projet !! Dans tous les cas, le département devra sans doute chercher des partenaires financiers. A moyen terme, le Conseil départemental s'est déjà engagé à réaménager les chemins de halage pour en faire "une voie verte" accessible aux vélos, entre Orléans et Montargis.

Reportage auprès des mariniers à Mardié à réécouter