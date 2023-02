A quand un nouvel échangeur sur l'A75 au nord de Clermont l'Hérault ?

Y aura t-il bientôt un nouvel échangeur sur l'A75 au nord de Clermont l'Hérault ? Le dossier est dans les cartons depuis plus de 30 ans mais il était un peu dans les oubliettes. La nouvelle municipalité arrivée aux affaires à Clermont l'Hérault à 2020 l'a ressorti pour le faire avancer.

Actuellement, l'échangeur de Clermont débouche au sud de la commune en pleine zone d'activité. Conséquence les voitures qui arrivent de Lodève ou de Montpellier sortent à Saint Felix de Lodez ou Saint André de Sangonis et empruntent de petites routes pour rejoindre Clermont. Ce nouvel échangeur permettrait d'arriver directement au niveau du stade de l'Estagnol.

Cette semaine une réunion a eu lieu avec tous les acteurs du dossiers, commune, département, Etat, communauté de communes, syndicat mixte ... Un nouveau tracé a été validé. Une étude de trafic doit être réalisée dans les 6 mois pour présenter le dossier au prochain contrat de plan Etat Région 2023/2027. C'est alors l'Etat et la Région qui décideront si cet investissement d'environ 6 millions d'euros est nécessaire ou pas.

**"**Cet échangeur est important pour oxygéner Clermont l'Hérault, son cœur de ville, plus directement. Étant donné que le seul échangeur qui existe est excentré, il sort dans la zone économique assez éloignée du cœur de ville. Et d'autre part, ce demi échangeur a vocation à faciliter la fluidité de circulation pour les véhicules venant de Montpellier et de Lodève qui sont obligés d'emprunter les méandres de village, ce qui ne rend pas la vie facile à ces communes. Nous avons présenté un nouveau tracé parce que le précédent, antérieurement à notre arrivée, ne convenait pas. Ce nouveau tracé convient, mais il faut le compléter, notamment par une étude concernant la fréquentation des véhicules dans la zone en amont." explique Gérard Bessière le maire de Clermont l'Hérault.

