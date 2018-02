À quand un RER à Strasbourg ?

Par Maxime Nauche, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Construire un RER à Strasbourg. C'est une des idées avancées lors du grenelle des mobilités qui s'est ouvert jeudi. Ce grenelle dure six mois et doit faire émerger de nouveaux moyens de se déplacer dans l'Eurométropole et entre les villes alsaciennes.