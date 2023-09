A quand un tunnel pour sécuriser le passage à niveau de Castelnau-le-Lez ?

11 000 véhicules et plus de 1 000 cyclistes, piétons et trottinettes traversent chaque jour le passage à niveau n°39 de Castelnau-le-Lez

Le passage à niveau numéro 39 est le croisement de l'avenue Marcel Dassault avec la ligne de train Nîmes-Montpellier. 11 000 véhicules, plus de 1 000 piétons, cyclistes et trottinettes traversent chaque jour la voie ferrée, et 150 trains fusent derrière la barrière. ll a été le lieu d'un nombre important d'incidents et d'accidents, dont le dernier en date remonte à juillet. Un homme est décédé, percuté par un train, sans que l'on sache à se stade s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident.

ⓘ Publicité

Depuis 25 ans, il est donc inscrit sur une liste des passages à niveau les plus dangereux, pour lesquels des travaux sont nécessaires. Depuis que le passage à niveau de Baillargues, le plus dangereux, a été supprimé et que celui d'Agde, le second, est en passe de l'être, le passage de Castelnau-le-Lez est devenu le plus dangereux d'Occitanie.

Depuis 2008, les études préalables se succèdent, sans concrétisation. L'aménagement du passage à niveau de Castelnau est un véritable serpent de mer. Alors habitants et opposition s'impatientent. "Beaucoup de voitures passent par là, c'est pas adapté pour un passage de train...", affirme une cycliste arrêtée à la barrière du passage à niveau. "Ca n'est pas possible qu'au bout de 25 ans, on soit encore dans une situation où on ne sait pas ce qu'on va faire et quand on va le faire", estime le conseiller municipal d'opposition Richard Corvaisier. Il a donc adressé une lettre au maire de la commune, lui demandant un point de situation sur l'avancée des études et l'échéance de la suppression du passage à niveau, et de mettre tous les moyens nécessaires à sa sécurisation.

Pour le maire, la critique d'immobilisme est un faux procès. Il répond qu'il a fait de l'aménagement du passage à niveau de la commune une priorité depuis le début de son mandat. "Le chantier avait été mis sous le tapis. Trois jours après mon élection, j'étais au téléphone avec la préfecture. J'ai proposé que la municipalité finance le projet à hauteur de 5% pour faire accélérer le dossier".

Pour expliquer la lenteur de l'avancée du dossier, le maire invoque la complexité du chantier. "Il fallait vraiment des études complémentaires. Il y a des contraintes liés au sol en particulier, on a dû réduire le gabarit. J'aurais aimé que le chantier soit déjà commencé. Mais on ne peut pas se lancer en jetant une pièce, c'est de l'argent public", explique Frédéric Lafforgue. Une étude a été lancée en 2021, en raison des nouvelles constructions sur la zone des travaux. Elle a donné ses résultats en 2022. Le budget des travaux a été revalorisé et son financement est aujourd'hui à l'étude. Le maire explique aussi que la mairie n'est pas la seule décisionnaire sur ce chantier, qui relève aussi de la responsabilité de l'Etat et SCNF réseau, ainsi que des autres collectivités.

loading

Un tunnel à trois voies pour 30 millions d'euros

Le projet est un tunnel sous les rails. Une voie pour les automobilistes, une pour les cyclistes et une pour les piétons. La circulation sera fermée pendant un an sur l'avenue Marcel Dassault, pour permettre la réalisation des travaux. La circulation des trains devra également être interrompue sur quelques jours.

Le budget estimé est passé de 11 millions d'euros en 2008 à 30 millions d'euros, en raison de l'adaptation du projet aux contraintes du sol, de l'urbanisation alentours, mais aussi de l'inflation. Il sera financé à hauteur de 5% par la mairie de Castelnau, 15% par la région, 30% par la métropole et 50% par l'Etat et SNCF réseau.

Le danger renforcé par l'urbanisation

L'opposition dénonce également l'urbanisation galopante aux alentours du passage à niveau. "Il y a un manque de cohérence entre la politique d'urbanisation et de sécurisation", pointe Richard Corvaisier. Alors que l'avenue Marcel Dassault est déjà un axe majeur, elle va désormais relier au centre-ville le nouvel écoquartier Eurêka, qui s'apprête à accueillir plus de 3500 habitants. Les zones d'activité se développent au sud de la commune, et le nombre de piétons et cyclistes augmente avec la connexion au réseau express vélo et à l'arrêt de tram La Galine. D'où l'urgence de sécuriser le passage à niveau. Selon Frédéric Lafforgue, les permis de construire ont été accordés après consultation d'SNCF Réseau.

loading

loading