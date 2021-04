À Reims, le stationnement ne sera pas verbalisé pendant la période de confinement

Comme lors du premier confinement en 2020, la mairie de Reims décide de ne pas verbaliser le stationnement à partir du mardi 6 avril dans la commune et pendant toute la période de confinement.

Cette mesure ne concerne pas les parkings couverts (CPA) et les parkings privés. La mairie rappelle tout de même que les infractions au code de la route, les stationnements gênants, abusifs (voitures ventouses par exemple) et les stationnements sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite resteront verbalisables.