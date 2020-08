A Reims, les aménagements cyclables post confinement pérénnisés

Comme l'avait annoncé la mairie de Reims en juillet, certains des aménagements cyclables réalisés après le déconfinement pour favoriser les déplacements à vélo, ont bien été pérennisés et retracés. Des coups de peinture blanche ont encore été donnés ce mardi 25 août, et les travaux doivent se terminer d'ici la fin de la semaine. Au total selon la municipalité, ce sont huit kilomètres de pistes et bandes cyclables qui ont ainsi été réalisés.

Des axes cyclables considérés comme essentiels

Fini ou presque le jaune temporaire, des bandes cyclables ont été fraîchement peintes sur différents boulevards. Des aménagements particulièrement visibles notamment du rond point Farman à la place Gouraud avec la mise en place de bandes cyclables de chaque côté et la suppression d’une voie de circulation pour les voitures. Et salués par François Stoltz, président de l'Association d'usagers Vél'Oxygène : "en demandant cette piste cyclable là en allant vers les universités, c'était un premier point pour les étudiants et deuxièmement c'est un vrai plus pour les personnes qui vont travailler dans la zone Farman au niveau de la sécurité".

Ici la piste qui permet de relier la zone Farman et le parc de Champagne. © Radio France - Sophie Constanzer

En centre-ville, Boulevard Lundy, les deux axes cyclables dessinés de part et d'autre de la route après le confinement ont été redessinés à la peinture blanche. Les plots de séparation sont toujours en place, mais il ne vont pas rester selon la mairie.

En revanche, les deux aménagements temporaires mis en place Boulevard de la Paix sur la chaussée ne sont pas gardés, et les cyclistes sont de retour sur le trottoir le long des places de parking. Mais des aménagements sont encore possibles selon François Stoltz qui précise : "quand la piste traverse une sortie de parking, les voitures doivent s'arrêter très clairement, de même sur les rues où il n'y a pas de feu tricolore la loi sur la mobilité (LOM) le dit". Et du côté de la mairie de Reims, on précise que le marquage sur le boulevard de la Paix sera refait durant les 15 premiers jours du mois de septembre.

Une première étape pour l'Association d'usagers Vél'Oxygène

Lors des comptages réalisés en juin par l'Association Vél'oxygène sur différents axes -les comptages se font sur les mêmes axes depuis 10 ans par l'association-, l'augmentation des cyclistes est flagrante. Entre + 30 et + 40 % par exemple au niveau du rond point Aristide Briand. Et pour favoriser encore mieux les déplacements à vélo, un autre "chantier" sera ouvert avec la mairie.

"Ce que prévoit la loi LOM c'est que quand on refait une voirie et quand c'est possible il faut faire des pistes séparées ce qui est d'un confort encore supérieur... donc mi septembre on va rencontrer la mairie pour parler de la deuxième phase très importante : le maillage des pistes déjà existantes. Beaucoup de pistes ne sont pas continues comme la piste des promenades qui s'arrête net", explique François Stoltz, président de l'Association d'usagers Vél'Oxygène. Et de nouveaux comptages sont prévus en septembre.