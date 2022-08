À Reims, les travaux du pont de Witry avancent à grands pas

Ce tronçon transporté depuis Strasbourg pèse 44 tonnes et mesure 22 mètres de long.

Plus que cinq mois à patienter avant l'ouverture du pont permettant de relier Reims à Witry-les-Reims. Depuis février, automobilistes, cyclistes et piétons doivent suivre des déviations pour faire le trajet entre les deux communes car le pont qui passe au-dessus des voies de la SNCF, vétuste, a été démoli.

Dans le même temps, un nouvel ouvrage est en train d'être construit sur un chantier situé 200 mètres plus à l'ouest. La fin des travaux est prévue pour fin décembre. "C'est un timing serré, on a régulièrement des rebondissements mais pour l'instant, on a toujours réussi à rattraper, modifier, s'adapter pour maintenir le planning", indique Jérémy Tatté, chef d'opération pour la réfection du pont de Witry.

Les principales étapes à venir

En ce moment, la vingtaine d'ouvriers du chantier en est à la phase assemblage des différentes parties du pont. Les immenses pièces sont acheminées par convois exceptionnels depuis une usine située au nord de Strasbourg. Jeudi, une grosse étape des travaux a été franchie avec l'arrivée de deux immenses éléments du pont, qui commence à prendre forme. Il s'agit de deux tronçons métalliques de 22 mètres de long et 44 tonnes chacun, avec, à une extrémité, "une pièce un peu arrondie qui est le début de l'arche, l'endroit où l'arche va se raccorder pour pouvoir ensuite souder le reste", explique Jérémy Tatté.

Ces deux éléments ont été transportés chacun sur un camion de convoi exceptionnel. Deux immenses grues capables de soulever 100 tonnes les ont ensuite posés sur des appuis, sur lesquels ils seront soudés. D'autres pièces doivent encore arriver ces prochaines semaines. Ensuite, il faudra couler les dalles de béton et installer tous les équipements.

Deux grues d'une capacité de 100 tonnes ont soulevé les tronçons. © Radio France - Noémie Lair

Une fois l'assemblage terminé, place à l'étape la plus spectaculaire : transporter l'ensemble de l'ouvrage jusqu'à son emplacement final, au-dessus des voies ferrées. Cette étape doit avoir lieu lors d'un week-end, fin octobre. Le déplacement se fera alors très lentement, il faudra compter pas moins de 14 heures pour atteindre le site de l'ancien pont. Enfin, il restera les travaux de finition - étanchéité, enrobé, éclairage - avant d'ouvrir le nouveau pont à la circulation.