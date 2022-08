À Rennes, des bus électriques sans rétroviseur vont entrer en service

Rennes métropole présentait ce mercredi 24 août les changements en matière de transports en commun pour la rentrée. Au-delà de l'ouverture de la ligne B du métro le 20 septembre, le réseau de bus va devenir plus dense grâce notamment à des bus électriques sans rétroviseur.

D'extérieur ces bus électriques ressemblent aux bus thermiques à un détail près : il n'y a pas de rétroviseur, mais des caméras placées en hauteur. Les premiers engins de ce type transporteront des passagers d'ici la fin d'année 2022, certains tournent déjà à vide pour les derniers tests. Ces bus électriques permettront notamment d'étoffer l'offre en matière de bus sur la ville. Les élus de Rennes métropole ont présenté les nouveautés en matière de transport en commun pour la rentrée 2022, ce mercredi 24 août.

Des bus pleins de technologie

À la rentrée, deux tiers des déplacements seront électriques. Pour cela, la métropole de Rennes a passé une commande de 80 millions d'euros pour s'équiper d'une première flotte de bus Mercedes électriques. À terme, d'ici deux ans, 92 engins doivent circuler.

Ces bus électriques mesurent la même taille que les thermiques : 18 mètres de long. En revanche, ils sont pleins de technologie. Les rétroviseurs ont laissé la place à des caméras. "Elles donnent quatre angles différents. On s'adapte très bien à ce changement", assure Gilles Lemée, chauffeur de bus depuis quatre ans chez Keolys, l'exploitant de ces bus à Rennes.

Gilles Lemée regarde dans l'un des deux écrans qui lui retransmet les images autour de son bus. © Radio France - Lucie Amadieu

Malgré le manque de rétroviseur, la sécurité est renforcée selon Matthieu Theurier, vice-président de Rennes métropole en charge des mobilités et des transports. "Ces caméras suppriment les angles morts donc ça permet d'éviter les collisions avec les cyclistes et les piétons. Par ailleurs, il y a aussi des systèmes sur les côtés du bus pour détecter un obstacle." Les conducteurs sont alors avertis par une légère vibration dans leur siège.

Des capteurs sont placés au niveau des roues avant du bus. © Corbis - Lucie Amadieu

Autre changement technologique à l'intérieur de ces bus, l'éclairage led change de couleur selon la couleur de la ligne. Il y a 130 places dont 32 assises et 2 espaces pour les personnes à mobilité réduite.

Il y a deux espaces pour les personnes à mobilité réduite © Radio France - Lucie Amadieu

Renforcer l'offre des bus

À partir du 24 octobre, le réseau de bus sera densifié. "Après la mise en service de la ligne B du métro, il y aura le déploiement d'un million de kilomètres de lignes de bus supplémentaires. Cela veut dire davantage de bus, plus souvent, plus tard, sur l'ensemble du réseau pour les 43 communes de Rennes métropole", décrit Nathalie Appéré présidente de Rennes métropole et maire de la ville.

Des caméras, situées en hauteur, remplacent les rétroviseurs. © Radio France - Lucie Amadieu

Des navettes gratuites en centre-ville

Autre nouveauté à la rentrée, la mise en service de trois navettes gratuites, sans contrôle, dans l'hyper centre-ville de Rennes. Elles seront à destination des personnes à mobilité réduite : les personnes handicapées, les personnes âgées et celles avec une poussette.

La mise en service de ligne B du métro

La nouvelle ligne de métro, la B, entrera en service le 20 septembre à 5h15 du matin. À cette occasion, la première semaine du 20 au 26 septembre cette ligne sera entièrement gratuite.

L'ouverture des trois nouveaux parking relai aura également lieu à partir du 20 septembre.