A Rennes, de nouvelles places pour se garer au parc-relais La Poterie

Après des mois de travaux, le parc-relais La Poterie à Rennes ouvre ce mercredi 8 septembre. Le parking peut recevoir 650 voitures, contre 500 auparavant. Des travaux vont reprendre pour continuer d'agrandir l'endroit et le sécuriser.

Dès 8 heures du matin, le parc-relais La Poterie, était souvent complet. Des travaux ont été effectués pendant des mois pour agrandir et sécuriser l'endroit, au pied du métro de Rennes. Un parking de trois étages et 150 places supplémentaires ont vu le jour, mais les travaux vont continuer.

Les usagers du parc-relais La Poterie de Rennes attendaient ce moment depuis longtemps. Suzy y vient garer sa voiture. "J'ai souvent eu des difficultés pour trouver une place. J'étais obligée de garer ma voiture à plus de deux kilomètres et puis de venir à pied jusqu'au métro". D'autres, comme Marie-Christine n'hésitait pas à stationner sur le parking dépose-minute, juste à côté.

Au pied du métro, bus, vélo, covoiturage, tous les types de transport se croisent au même endroit. Les architectes et les élus ont réfléchi à une solution pour sécuriser l'endroit explique Matthieu Theurier vice-président de Rennes métropole chargé des mobilités et des transports. "Il n'y aura plus qu'une seule entrée, située rue de Vern. L'objectif est d'éviter les conflits d'usage."

Des travaux pour agrandir le parking

D'ici quelques semaines, le chantier redémarre. "L'actuel parking sera fermé, ajoute Matthieu Theurier. Nous allons refaire des cheminements, installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques et poser des panneaux photovoltaïques en ombrière. Cette structure va supporter les panneaux, ils seront suffisamment hauts pour pouvoir garer sa voiture en dessous". L'électricité produite servira à alimenter les bus de la ville. Rennes métropole souhaite remplacer les bus thermiques à l'horizon 2030 par des véhicules électriques et au gaz naturel.

Ces nouveaux travaux vont permettre de créer 100 places supplémentaires. Le parc-relais La Poterie passera de 500 à 750 places de parking.