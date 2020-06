A Rennes, le vélo d'occasion attire les foules

L'association "la Petite Rennes" organisait ce samedi 13 juin une grande vente de vélos d'occasion. Des vélos rénovés et retapés pendant le confinement, et qui ont attiré près de 500 personnes devant l'atelier rue Chicogné.

A Rennes, l'engouement pour le vélo est visible. En témoigne l'immense file ce samedi 13 juin devant l'atelier de la "Petite Rennes". L'association organisait une grande vente de vélos d'occasion, la plupart récupérés dans des déchetteries et rénovés pendant le confinement.

Près de 500 personnes ont donc fait la queue le long de la rue Chicogné jusqu'au boulevard de la Liberté, alors que l'association ne mettait en vente que cent vélos. "Il fallait se douter que les gens allaient chercher un moyen de prendre l'air et de respecter les distances de sécurité" explique Aurélien Gautier, salarié de l'association la Petite Rennes, "et le meilleur transport pour cela, c'est le vélo".

Les cent vélos en vente ont été rénovés par l'association © Radio France - Maxime Bossonney

Un argument qui a convaincu Emilie. Elle s'est mise récemment au vélo, juste après le confinement. "On fait surtout des petits trajets donc autant lier l'utile à l'agréable" souligne-t-elle. La jeune fille a aussi été attirée par le prix. Elle n'a payé que 20 euros son tout nouveau vélo, notamment grâce au "Coup de pouce vélo", une aide de 50 euros de la part de l'Etat.

L'engouement pour les trajets à vélo après le confinement est visible © Radio France - Maxime Bossonney

D'autant plus que les aménagements de la Ville de Rennes en faveur des cyclistes pendant le confinement semble rassurer les amateurs de vélo. "Il y a des endroits qui sont un peu moins praticables mais c'est quand même beaucoup mieux desservis" nous confie une usagère du vélo. Et dans la file, devant l'atelier de la Petite Rennes, tous sont d'accord pour dire qu'il faut "moins de voitures, et plus de vélos".