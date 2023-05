À Rennes, une ligne de bus vous emmène à la plage... en 20 minutes !

C'est la promesse de cette ligne de bus à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Montez à bord et vous serez déposé à la plage en une petite vingtaine de minutes ! Grace à l'Api'Bus du réseau de transport Star, les passagers n'arrivent pas sur la côte mais aux étangs d'Apigné, à six kilomètres à l'ouest de la métropole rennaise. Une sortie en pleine nature à moindre coût, où l'on peut même se baigner l'été, idéale pour de nombreux habitants de la métropole. Le bus part de la place de la République et circule tous les mercredis et tous les week-ends et jours fériés de mai à début septembre.

La navette permet de rejoindre les étangs en une vingtaine de minutes. Il y a des départs toutes les heures. © Radio France - Julien Prouvoyeur

À bord de ce bus bus, ce ne sont donc pas des passagers classiques. Assis à l'avant, André a son matériel de pêche à ses pieds : "On peut faire l'aller-retour en une heure si on veut. On peut venir faire une balade, profiter de la nature et la pêche également. C'est intéressant de faire l'aller retour en peu de temps." Le dépaysement est assuré en quelques minutes donc. Très vite, on laisse derrière soi les immeubles pour arriver en pleine nature.

Une sorte de "plage rennaise"

Pas besoin d'aller sur la côte et c'est justement ce que recherche Miguel. Ce Mexicain fait ses études à Renne : "C'est plus difficile de prendre un billet de train pour aller jusque là bas, à Saint-Malo par exemple, et après de revenir ici en une seule journée. Quand on a découvert que cette plage était près de Rennes, on s'est dit pourquoi pas? Et ça reste très bien !"

La baignade est autorisée une bonne partie de l'été dans les étangs d'Apigné. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Le tout pour le prix d'un ticket de bus : 1,50 €. Ca vaut le coup pour Elias, un touriste allemand : "C'est vraiment pas cher. Pour moi, c'est déjà des vacances, alors c'est vraiment une manière de partir de Rennes, de voir d'autres endroits, de voir la mer à Rennes en quelque sorte!" Et même les chauffeurs ont le sourire : au volant, André a l'impression d'emmener ses passagers en vacances : "C'est super comme ligne pour les habitants de Rennes. Mais pour nous aussi, ça nous change de pouvoir aller en extérieur, les étangs, c'est sympa !"

À partir du 10 juillet, les horaires de l'Api'bus seront même étendus pour profiter des beaux jours.