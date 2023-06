A Rochefort, enfin une piste cyclable sécurisée pour enjamber la Charente

Depuis vendredi, on peut enfin prendre à vélo le pont du Martrou en toute sécurité, entre Rochefort et Echillais. Après huit mois de travaux, la nouvelle piste cyclable a été livrée dans les temps. Très attendue par les cyclistes, mais aussi les piétons avec une vue imprenable sur la Charente.

Jusque là, seuls les plus téméraires osaient franchir la Charente sur le Martrou. Une piste simplement peinte sur le sol, et une proximité très angoissante avec le flux de camions et de voitures (30.000 véhicules par jour, jusqu'à 40.000 l'été). Miraculeusement, aucun accident grave n'avait jamais impliqué de cycliste, mais cela relève d'un miracle.

En haut du pont du Martrou, vue imprenable à 42 mètres sur la Charente, et notamment le pont transbordeur. Les cyclistes devront partager la nouvelle piste avec les piétons, avides de photos spectaculaires. © Radio France - Julien Fleury

Pour créer cette piste, la Charente-Maritime a investi 2 millions d'euros (avec une participation de l'Etat), sur les 7 millions du chantier de rénovation du pont du Martrou, qui comprend aussi l'étanchéité du tablier et la remise en état des voies. Un chantier conduit essentiellement de nuit, qui s'est globalement bien passé sauf un accident matériel (un engin de chantier emporté par un poids-lourd, heureusement sans faire de victime) et qui est livré dans les temps.

"Comment vous avez trouvé la piste ?" interroge le Rochefortais Gérard Pons, vice-président chargé des routes au Conseil départemental de la Charente-Maritime. "Super !" répond Christine du tac-au-tac, qui pointe un seul regret : un revêtement légèrement bosselé : "ça saute un peu dans la descente".

La nouvelle piste est protégée des voitures par un épais muret de béton. Rien à voir avec l'ancienne, simplement peinte sur la chaussée, et une grande proximité avec les voitures et les camions. 30.000 véhicules empruntent le pont du Martrou chaque jour. © Radio France - Julien Fleury

Cette Rochefortaise voulait être là le premier jour, elle qui ne s'était risquée qu'une seule fois sur le pont du Martrou à vélo : "j'ai eu la peur de ma vie, et je m'étais jurée de ne jamais le reprendre". La nouvelle piste ouvre ses horizons : "moi qui suis toujours à vélo pour aller travailler, désormais je peux aussi aller faire mes courses au supermarché d'Echillais" en face de Rochefort.

"Avec la hausse du prix des carburants, beaucoup de gens viennent travailler à vélo, confirme l'élu Gérard Pons. Donc cette piste sera prise de plus en plus." Une piste qu'on pourra aussi emprunter la nuit, avec un système d'éclairage dans les garde-corps.

Mais il faudra aussi partager cette piste avec les piétons, prévient Gérard Pons : "il y a une vue extraordinaire là-haut, qu'on ne voyait pas avant". A 42 mètres sur la Charente, on peut admirer notamment le pont transbordeur. Un pont transbordeur qui reste ouvert aux vélos, il voit notamment passer la Vélodyssée. Comptez 2,10 euros la traversée (3,20 euros l'aller-retour).