A Rouen, la navette fluviale va devenir un bus entre les deux rives de la Seine, de Pasteur au 106

Expérimentée depuis deux ans à Rouen, la navette fluviale a trouvé son public avec une hausse de fréquentation de 34% par rapport à l'an dernier et enregistré un record cet été avec une journée à 1300 passagers.

Des résultats encourageants pour la Métropole de Rouen mais encore insuffisants. "Pour le moment, c'est essentiellement un usage de loisirs et nous voulons que le fleuve soit davantage utilisé pour se déplacer", explique Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole en charge des transports.

Plus près du centre-ville entre l'avenue Pasteur et le 106

Faire de la navette un "bus comme les autres", voilà l'idée. Les pontons vont être déplacés et rapprochés du centre-ville, et surtout des arrêts de TEOR, avec la création d'une station, rive droite à hauteur de l'avenue Pasteur (celle de la préfecture) et d'une autre rive gauche au niveau du 106. L'emplacement est plus stratégique pour rejoindre au plus vite les lignes de bus et très pratique aussi pour les clients de la salle de concert qui bénéficieront d'un moyen facile de traverser la Seine - les horaires seront étendus pour l'occasion.

La ligne devrait entrer en service au printemps ou à l'été 2022. La navette ne sera plus gratuite mais accessible comme les autres transports avec un ticket Astuce. La Métropole, qui élabore actuellement son PDM (plan de mobilité) pour les dix années à venir, espère créer d'autres lignes fluviales d'ici 5 ans.