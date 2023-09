À Saint-Aignan-Grandlieu, les stationnements sauvages pullulent près de l'aéroport

Le problème n'est pas nouveau, mais il agace de plus en plus. Et il a même tendance à s'exacerber à la sortie de l'été, la saison touristique commence doucement à se terminer. Ce phénomène, c'est celui des stationnements dits "sauvages" tout autour de l'aéroport de Nantes-Atlantique.

Plutôt que de payer un stationnement dans les parcs de l'aéroport, de nombreuses personnes préfèrent laisser leurs voitures à l'écart pour payer moins cher. C'est particulièrement visible à Saint-Aignan-Grandlieu, ville collée à l'aéroport, dans les lieux-dits les plus proches. C'est le cas par exemple du côté du Champ de foire ou encore de La Noue.

"Ça peut créer des tensions"

Marie, une riveraine, l'affirme, "ça peut créer des tensions. C'est un sujet récurrent et difficile à gérer". Avec des voitures qui stationnent le plus souvent sur les trottoirs, dans des champs ou au plus près de la route. Sans oublier le problème des "voitures-ventouses", ces véhicules qui restent garés sur les parkings des commerces pendant parfois une, voire deux semaines.

Certains propriétaires du coin, situés près de l'aéroport, proposent aussi des places de parking sur leurs terrains, à des prix bien plus compétitifs que ceux proposés sur les parkings de l'aéroport. En organisant même pour certains le transfert jusqu'au terminal. On retrouve ainsi des dizaines et des dizaines d'annonces de ce type sur le site Leboncoin.

Des centaines de voitures sur un terrain

Le problème est pris très au sérieux par le maire de Saint-Aignan-Grandlieu, Jean-Claude Lemasson. "C'est un trafic parallèle, avec un risque d'augmentation, d'effet boule de neige. Il nous est arrivé de retrouver jusqu'à 150 voitures dans un champ ou dans un grand jardin qui est classé zone agricole naturelle. Ce qui pose évidemment problème".

Pollution visuelle donc, mais aussi menace pour l'environnement et pour l'urbanisme, avec des risques d'empiètement sur des zones agricoles ou classées naturelles. La mairie a donc dressé une liste des zones sensibles et des propriétaires qui louent une partie de leur terrain. "On fait de la prévention", estime Jean-Claude Lemasson. "La plupart sont compréhensifs. Pour d'autres, en revanche, il faut pousser un peu plus loin, et ça peut se finir devant la justice".

En cas d'infraction, les contrevenants s'exposent en effet à des amendes, variables suivant les faits.