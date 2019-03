À Saint-Étienne, les tickets de bus et de tram de la STAS s'achètent (aussi) par SMS

Depuis le 11 mars à Saint-Étienne, il est possible d'acheter son ticket de bus ou de tram de la STAS par SMS. Un message suffit pour recevoir votre titre de transport sur votre smartphone. Le montant du ticket est prélevé ensuite sur votre facture d'abonnement téléphonique.

Saint-Étienne, France

Acheter son ticket de tram ou de bus par texto, c'est possible depuis quelques jours dans l'agglomération stéphanoise, sur le réseau STAS. Il était déjà possible d'acheter son ticket via l'application Moovizy. Mais depuis le 11 mars, vous pouvez aussi le faire en envoyant depuis votre smartphone le message "1voyage", au 93042. Vous recevez quasi instantanément le ticket sur votre téléphone, au prix de 1,40 euro. Soit le même tarif que si vous achetez votre ticket en boutique ou sur une borne STAS.

Le prix du ticket prélevé sur votre facture téléphonique

Le montant du ticket est prélevé directement sur votre facture de téléphone. Et là, il y a un hic : tous les opérateurs ont accepté de jouer le jeu sauf Free. Vous ne pouvez donc pas accéder à ce nouveau service de la STAS si vous êtes abonné Free. Et pour le contrôle de ce titre de transport dématérialisé ? Un simple coup d'oeil sur votre téléphone permet aux contrôleurs de vérifier que vous êtes en règle.

Ce ticket de transport SMS existe déjà au Havre et à Rouen depuis un an. Aujourd'hui 15 % des tickets se vendent par texto à Rouen. Quant aux tickets STAS vendus via l'application Moovizy, le réseau stéphanois de transports en commun en commercialise 10.000 par mois. L'application, elle, a été téléchargée 150.000 fois depuis son lancement il y a deux ans.

Autre innovation présentée par la STAS et la Métropole en ce début du mois de mars, un badge connecté pour les enfants. Il permet de détecter l'entrée et la sortie des enfants dans les bus scolaires le matin et le soir. Le dispositif est en phase de test dans le pays du Gier jusqu'à la fin de l'année scolaire. 50 familles le testent en ce moment. Si les retours sont positifs, ce badge pourrait à terme remplacer la carte de bus pour les enfants.