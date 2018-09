Le parc de la Brégaisière accueille le festival familial ces 14, 15 et 16 septembre et 50 000 visiteurs y sont attendus. Le point sur les différents accès au site.

Saint-Herblain, France

Comme lors de la précédente édition en 2016, le festival Jours de Fête 2018 démarre le vendredi avec une soirée musicale à partir de 19h. Ouverture du site à 18h via la rue François Rabelais. Plusieurs solutions pour y accéder tout au long du weekend.

En voiture

Accès par le périphérique ouest, sorties 33 ou 34, suivre la signalétique Parking Jours de Fête. Les parkings 2 et 3 du Zénith sont mis à disposition. Des navettes relais gratuites assurent toutes les 10 minutes le trajet jusqu'au parc de la Brégaisière.

Parking Handicapés

37 places disponibles sur la place des Muses, accès au site par l'allée de La Poésie. Possibilité de se faire déposer tout près de l'entrée du site par le Proxitan.

À vélo

Un parking à vélos (voir plan ci-dessous) est mis à disposition pendant les heures d'ouverture, vendredi et samedi jusqu'à 2h et dimanche jusqu'à 21h. Pensez bien à votre antivol.

Plan du Festival - www.theatreonyx.fr

En bus et Chronobus

Les lignes C6, 59 et 71 desservent le parc de la Bégraisière via l'arrêt Hermeland. Dernier départ de la C6 d'Hermeland vers le centre-ville à 2h27.

Le festival Jours de Fête c'est de 18h à 2h vendredi 14, de 13h30 à 2h samedi 15 et de 11h à 21h dimanche 16 septembre.

France Bleu Loire Océan est en direct de Jours de Fête samedi 15 septembre de 16h00 à 19h00

