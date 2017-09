A Saint-Lô, l'étonnement d'Easybike après la suppression de la prime pour les vélos électriques

La prime pour l'achat d'un vélo électrique, entrée en vigueur début 2017, sera supprimée. Décision du gouvernement. A Saint-Lô, Easybike la plus grande usine d'assemblage de vélos électriques en France, se dit inquiète et étonnée.

En supprimant la prime pour l'achat d'un vélo électrique le gouvernement précise qu'un "travail" va être engagé par le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot avec les collectivités locales sur ce sujet". Le montant de la prime pouvait aller jusqu'à 200 euros, soit 20% du prix d'achat moyen d'un vélo à assistance électrique (VAE). Le prix du vélo étant aux alentours de 1 000 euros.

Une décision pas très logique

A Saint-Lô il y a [Easybike](https:// www.easybike.fr) la plus grande usine d'assemblage de vélos électriques en France. Et aujourd'hui elle s'inquiète de la disparition de cette prime. Ghislain Seux est directeur commercial du groupe : "ça a clairement boosté le marché cette année, c'était un bon moyen de promouvoir le vélo électrique et ça poussait aussi certains consommateurs à monter en gamme. On trouve cette décision pas très logique à l'heure où l'on parle de recyclable, d'environnement à contrario la prime pour le scooters électriques elle est conservée alors qu'elle en représente pas grand chose et qu'elle est onéreuse."