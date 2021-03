A Saint-Lô, le bus devient gratuit le samedi

C'était l'une des mesures soumises au vote des conseillers communautaires de Saint-Lô Agglo ce lundi 22 mars : la gratuité des bus le samedi. L'agglomération a prévu de lancer cette expérimentation à partir du 3 avril 2021 sur son réseau SLAM.

Elle se déroulera jusqu'à la rentrée 2022. Un bilan sera alors effectué.

Faire découvrir le bus

Cette gratuité sera effective pour les bus qui sillonnent l'aire urbaine, et non pour le transport à la demande.

Le but, c'est de faire découvrir le bus à ceux qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser. Or le samedi, le réseau de bus est deux fois moins utilisé qu'en semaine. Et puis, c'est le jour du marché, il est compliqué de se garer, explique Jérôme Virlouvet, vice-président en charge des transports et des mobilités.

30.000 euros de recettes en moins

Quant au financement de la mesure, "pas d'impôts supplémentaires". La perte de recettes est estimée à 30.000 euros, sur les 369.000 euros que rapporte la billetterie annuellement. Elle sera financée "via des économies, qu'on essaye de faire en ce moment en optimisant le service et peut-être via des recettes supplémentaires si de nouveaux usagers prennent le bus plus régulièrement".