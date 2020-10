A Saintes, le Ferrocampus sur des bons rails

Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était à Saintes ce vendredi, pour donner avec le président de la Région Alain Rousset le coup d'envoi du Ferrocampus. Ce projet régional, alliant formation et recherche appliquée, va relancer le technicentre, marqué récemment par la perte de 180 emplois.

Le Technicentre SNCF a perdu récemment 180 emplois, les deux-tiers de son effectif. Le Ferrocampus doit permettre de relancer le site, et de donner un avenir à l'étoile ferroviaire saintaise.

Après un an de flou, les choses se précisent à Saintes où la région Nouvelle-Aquitaine souhaite implanter un Ferrocampus, sur l'emprise du Technicentre SNCF. Ce vendredi matin, le PDG de l'entreprise publique, Jean-Pierre Farandou, était aux côtés d'Alain Rousset, le président de la Région, pour lancer officiellement ce projet.

L'idée est de redonner un nouvel élan au Technicentre, marqué récemment par la suppression de 180 postes (les deux-tiers de l'effectif), en implantant sur place un petit campus d'environ 300 étudiants, du brevet professionnel au doctorat. Des formations dédiées au ferroviaire.

Mais ce n'est pas tout... Le projet est aussi d'attirer les entreprises privées, pour des activités de recherche et développement. "L'idée c'est que ce lieu soit une fourmilière", lance Xavier Mallardeau-Castanet, chef des grands projets à la Région.

Signature de la lettre d'intention de la SNCF et de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour le lancement du Ferrocampus. © Radio France - Julien Fleury

Formation et recherche appliquée

L'homme qui pilote ce projet de Ferrocampus poursuit : "on y trouvera à la fois des centres de formation en continu toute l'année. Mais aussi des formations plus ponctuelles par d'autres organismes. Sans oublier des plateaux de recherche" pour des entreprises, dont certaines pourraient s'implanter carrément à Saintes afin de développer un produit.

La SNCF, qui s'engage à transmettre à la Région les bâtiments nécessaires, est particulièrement en demande d'innovation dans le domaine ferroviaire. "Premier chantier prioritaire, se passer du diesel ! décline Jean-Pierre Farandou. On ne pourra pas installer des caténaires sur toutes les lignes. Il faut qu'on invente des nouveaux moteurs, hybrides, à hydrogène."

Le site du Technicentre est idéal, avec notamment cette fosse qui permet de travailler sous un train. Cela doit permettre d'accueillir des projets de recherche dans le domaine ferroviaire. © Radio France - Julien Fleury

Autres pistes : développer les technologies satellite pour la sécurité des trains et la signalisation, et importer dans le monde ferroviaire issues de l'aéronautique. Pour cela, le Ferrocampus de Saintes est appelé à travailler avec l'Aérocampus de Latresne, près de Bordeaux, dont le projet saintais est en fait une réplique.

Premiers étudiants dès septembre 2021

Une association de préfiguration du Ferrocampus sera lancée lundi à Bordeaux, à l'occasion de la session plénière du conseil régional. Un accompagnement a déjà été demandé à l'Etat, dans le cadre du Grand emprunt.

Le "château", l'une des pépites du Technicentre SNCF de Saintes. Le bâtiement doit être entièrement réhabilité, pour accueillir le pôle de formation. © Radio France - Julien Fleury

Les premiers étudiants pourraient être accueillis dès septembre 2021, en attendant une montée en puissance jusqu'en 2025. Mais le site a beaucoup d'atouts : "on a une offre de bâtiments globalement en très bon état, même s'il faudra les réhabiliter, souligne Xavier Mallardeau-Castanet. Et en plus il est raccordé au réseau SNCF" de l'étoile ferroviaire saintaise.