A Sarlat, après les forts orages du 8 septembre, la route du Lot est toujours fermée

A Sarlat, la route du Lot n'a toujours pas pu rouvrir à la circulation, 13 jours après les violents orages qui ont endommagé la chaussée et le talus qui la supporte. Les équipes du Conseil départemental attendent l'intervention de GRDF avant de remettre en état la départementale 704.

Les automobilistes qui souhaitent se rendre dans le Lot depuis Sarlat vont devoir prendre leur mal en patience. Treize jours après les violents orages qui ont provoqué de gros trous dans la départementale 704, la route, fréquentée chaque jour en moyenne par 10.000 véhicules, n'a toujours pas été rouverte à la circulation.

Le département attend l'intervention des agents de GRDF

Car la chaussée, et le talus qui la supporte, ne peuvent être remis en état qu'après la réparation des réseaux souterrains et donc de la canalisation de gaz explique Sébastien De Mazerat, directeur général adjoint au département de la Dordogne en charge de l'aménagement et des mobilités. "Nous avons eu des échanges avec GRDF qui a priori, arrive à mobiliser dans l'urgence des équipes qui doivent intervenir cette semaine ou en début de semaine prochaine confirme-t-il. Le réseau d'évacuation des eaux pluviales doit lui aussi être remis en état par l'entremise de la ville de Sarlat. Une fois ces travaux achevés, la route du Lot devrait rouvrir en début voire en milieu de semaine prochaine.