A Sète, les vélos ont le droit de rouler à contre sens

Pour faciliter la circulation des cyclistes, la ville de Sète (Hérault) expérimente actuellement "le double sens cyclable" dans les quartiers Victor-Hugo et Quatre Ponts ainsi que sur le quai d'Orient., des zones limitées à 30 km/h.

Un panneau de signalisation est apposé au début de la rue concernée, il autorise les vélos à rouler à gauche face aux voitures (photo en bas de l'article). Une mesure légale autorisée par le code de la route et appliqué depuis 2016 dans certaines villes mais qui pour l'instant ne convainc pas les automobilistes et certains cyclistes de l'île Singulière comme Patricia coach sportif qui circule tous les jours à vélo : "Personnellement je pense que les automobilistes ne font pas attention aux cyclistes en général même dans le bon sens alors dans le sens opposé c'est encore plus dangereux"

C'est plus sécurisant qu'on ne le pense

La ville de Sète a travaillé en concertation avec l'association La Roue Libre de Sète et du bassin de Thau qui parle "d'un dispositif gagnant-gagnant car il permet _une meilleur visibilité entre usagers et incite à la prudence_". Selon des études, les usagers se voient et ralentissent, le risque de collision est quasi nul. Le vrai danger pour le cycliste est la voiture qui vient de derrière.

En ville plus de la moitié des accidents impliquent des deux roues, le meilleur moyen de voir le danger c'est de le voir arriver d'en face

Cette expérimentation s'inscrit dans la politique déployée par la ville pour développer les modes de déplacements doux. A Sète, la circulation des vélos a déjà été facilitée par la rénovation de la Corniche de Neuburg, une nouvelle bande de 1,4 km adaptée aux cyclistes mais aussi aux voitures et aux piétons. La ville planche également sur une voie verte du Pont-Levis à la Plagette.

