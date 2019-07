À Soulac-sur-mer, "les vacances à la pointe du Médoc, ça se mérite !"

La saison touristique bat son plein à Soulac-sur-mer, au nord de la Gironde. Une commune desservie uniquement par une départementale et un TER. Vacanciers et commerçants sont divisés sur l'hypothèse d'une ligne TGV.

Soulac-sur-Mer, France

De belles plages, l'estuaire à proximité, le phare de Cordouan au loin... La commune de Soulac-sur-mer ne manque pas de charmes. Mais pour y arriver, il faut être motivé : la station balnéaire n'est desservie ni par l'autoroute ni par le TGV.

Depuis Bordeaux, sans embouteillages, il faut compter 1h45. En TER, c'est quasiment le même temps, 1h43. Le train passe cinq ou six fois par jour. C'est pourquoi le député LREM du Médoc Benoit Simian a écrit à Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, pour demander une desserte en TGV les week-ends de l'été depuis Paris.

ECOUTEZ - Le reportage France Bleu Copier

Jean-Luc a 69 ans. C'est la première fois cette année qu'il met les pieds à Soulac : "C'est une belle petite région !" Mais de là à construire une ligne TGV, il n'est pas convaincu. Lui est venu en voiture depuis le Puy-de-Dôme : "Le TGV, on ne l'a déjà pas à Clermont-Ferrand, alors à Soulac... Surtout que ça coûterait cher, ils feraient mieux de développer la route actuelle depuis Bordeaux pour en faire une deux fois deux voies."

Plusieurs commerçants, eux, pensent qu'une ligne à grande vitesse attirerait plus de touristes : "La ligne TER a souvent des problèmes, ça m'est déjà arrivé de chercher des clients à Lesparre car le train y était resté arrêté" témoigne Mikel Fargue propriétaire d'un camping. Pour lui, Soulac mérite d'être aussi bien desservie qu'Arcachon, où un TGV direct depuis Paris passe le week-end. "Ici on est au fin fond du Médoc, la route est compliquée, il faut rouler à 80 km/h, les transports ne sont pas développés" soupire Laetitia Gaudry, co-gérante du magasin de souvenirs Deux euros et plus.

Le TGV, fausse bonne idée ? Commerçants et vacanciers divisés Copier

Le TGV, un plus pour le tourisme ? Mais pour Monique, qui habite Soulac, le charme du Médoc, c'est aussi ce côté un peu préservé : "Ici on est privilégiés, on a une qualité de vie qu'il n'y a pas à Lacanau." Pour autant, elle ne craint pas l'afflux de touristes : "Ce n'est que deux mois dans l'année, ça ne me gêne pas ! Et puis on est naturistes, et dans les plages naturistes on est quand même protégés" plaisante-t-elle. Angélique, vacancière, elle, ne rigole pas : "On est bien ici, c'est calme, ce serait dommage de mettre un TGV ! Le Médoc, ça se mérite !"