La pratique du vélo a explosé depuis le déconfinement, surtout dans les grandes villes. A Strasbourg, le nombre de cyclistes a augmenté de 22% sur un an mais il n'y a pas plus d'accidents selon le CADR67, association de promotion du vélo dans le Bas-Rhin.

A Strasbourg, il y a plus de cyclistes mais pas plus d'accidents

Le nombre de cyclistes a fortement augmenté depuis le déconfinement. A Strasbourg, l'association CADR67 constate une augmentation de 22% sur les 12 derniers mois. Mais comparé aux autres grandes villes françaises, il n'y a pas plus d'accidents alors que la Sécurité routière lance ce vendredi une première grande campagne de sensibilisation à destination des automobilistes et des cyclistes.

"La hausse du nombre d'accidents ? c'est peut être vrai dans les villes où il y avait très peu de vélos avant mais dans l'Eurométropole de Strasbourg, ce n'est pas le cas" explique Fabien Masson, le deirecteur du CADR67. "Le cycliste est l'usager sur la route le plus vulnérable, après le piéton. Et si on s'en réfère à l'accidentologie sur les six dernières années à Strasbourg, on s'aperçoit que tous les accidents mortels impliquant des cyclistes sont dus à des camions, camionnettes ou bus".

12% des déplacements se font à vélo dans l'Eurométropole, 23% dans l'hypercentre de Strasbourg.