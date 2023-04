A Strasbourg, les motards de la FFMC67 font la chasse aux nids de poule !

Pour ce week-end de Pâques, pas de road trip à moto pour les membres de la Fédération française des motards en colère 67 (FFMC 67), mais des gilets jaunes, des plots de chantier, de la peinture, de la paille et des œufs. Alors que les enfants chassent les œufs en chocolat, une dizaine de motard s'est rassemblée ce samedi 8 avril pour faire la chasse aux nids de poules en bitume à Strasbourg.

Le but de l'opération : signaler à l'aide de bombes de peintures les nids de poule problématiques dans l'Eurométropole et faire remonter l'information via une application à la direction départementale des territoires pour faire une réparation le plus rapidement possible. Des interventions nécessaires estime Michel Esselin, coordinateur de la fédération. Un nid de poule peut-être très dangereux : "il suffit d'avoir un mauvais éclairage la nuit, la première roue se prend dedans et c'est la chute assurée. Ce n'est pas comme en voiture ou les trois autres roues prennent le relais."

"les routes alsaciennes sont en bon état"

Pour cette opération, les motards ont détecté quatre nids de poules dangereux dans l'Eurométropole, avenue des Vosges, à la Robertsau et à Schiltigheim. "C'est peu", rassure Pascal, motard depuis 40 ans "c'est bien pire dans les autres régions. Les routes alsaciennes sont en bon état. Ici c'est le passage des camions qui dégradent les routes, mais le problème c'est le temps de réaction de la part des autorités locales pour faire les réparations. Avec le temps les trous se creusent et peuvent atteindre jusqu'à 15 centimètres de profondeur." Selon Michel Esselin, seul 1% des routes alsaciennes seraient abîmées. Week-end de Pâques oblige, les motards ont garni les nids de poule avec du foin et des œufs.