À Tarbes et à Lourdes, on roule en électrique

Il est désormais possible d'emprunter des voitures électriques en libre-service dans les Hautes-Pyrénées. Quatre véhicules sont disponibles à Tarbes, à Marcadieu et à Brauhauban, et un à Lourdes, devant la mairie. C'est la société de transport "TLP Mobilités" qui gère ce petit parc automobile de cinq voitures inauguré le vendredi 26 février. Pour les utiliser, rien de plus simple, il suffit de s'inscrire sur la plateforme Citiz ou via son application mobile, puis de réserver une voiture sur un créneau donné.

Les élus de l'agglomération et de la ville ont inauguré la première voiture électrique en libre-service ce vendredi 26 février 2021. © Radio France - Dimitri Morgado

50 vélos électriques entre Tarbes et Lourdes

Ces voitures électriques s'ajoutent aux vélos, eux aussi électriques, déjà installés. Depuis octobre 2020 à Tarbes et janvier 2021 à Lourdes, ce sont 50 vélos répartis entre les deux communes qui ont été déployés. Le succès ne s'est pas fait attendre, déjà près de 300 personnes se sont inscrites au service. Pour Jean-Christian Pedeboy, le vice-président de l'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, la demande était forte, et l'agglo a répondu présente. "Etant donné que sur Lourdes et sur Tarbes il y avait une réelle demande, nous avons mis le doigt dedans et nous avons foncé, et c'est quelque chose qui fonctionne bien", se réjouit-il. Autre information, les vélos sont majoritairement rendus à leur station d'origine. 60 % d'entre eux font des trajets "en boucle".

Quatre stations de vélos électriques en libre-service existent à Lourdes, cinq à Tarbes. © Radio France - Dimitri Morgado

Jean-Christian Pedeboy veut désormais voir plus loin. "J'ose espérer pour l'avenir que les vélos seront pris sur la station de Lourdes, par exemple, et pourront être rendus à une station telle que Tarbes. Ça permettra aux usagers d'aller dans les intervalles entre Lourdes et Tarbes", explique le vice-président de l'agglomération, "Petit à petit, les gens vont prendre conscience qu'ils peuvent prendre le vélo et aller faire leurs courses, aller chez le médecin, aller chez leurs parents, leurs amis, c'est une très bonne chose".

Jean-Christian Pedeboy, le vice-président de l'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, se réjouit du succès du service de vélos électriques. Copier

Imaginer de nouvelles mobilités

Du côté de la mairie de Lourdes, on se réjouit de l'installation de ces nouveaux moyens de transports électriques. Cécile Prevost, adjointe au maire, mise sur une nouvelle mobilité pour les années à venir. "Le but, c'est de se libérer un petit peu de notre véhicule particulier. Déplacer 1.000 kilos pour une personne, maintenant c'est devenu obsolète donc pour cela a été développé le réseau de bus collectif, les voitures partagées, le vélo, et puis la marche à pied" précise-t-elle. La Ville est aussi consciente qu'un changement de mode de transport ne peut pas aller sans une réorganisation de la voirie, l'agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées, réfléchit à de nouveaux aménagements notamment pour les cyclistes.

Cécile Prevost est convaincue que les populations vont peu à peu changer leurs façons de se déplacer. "Il n'y a, donc, plus aucune raison au printemps de ne pas prendre de vélo", clame l'adjointe au maire, "d'autant plus que les vélos ont l'assistance électrique et on connaît la voirie de Lourdes il y a des pentes, on a des rues étroites, on a quand même pas mal de freins à prendre le vélo au départ". Il ne reste donc plus qu'à s'y mettre !

Céline Prevost, adjointe au maire de Lourdes, prévoit un changement de cap dans les mobilités des populations à l'avenir. Copier

