On a testé pour vous un cours de conduite adapté aux risques de l'hiver à Dourges

Le centre Centaure, à Dourges (Pas-de-Calais), propose des formations aux conducteurs dans des situations à risque. Avec l'hiver et la présence de verglas sur les routes, cela permet de reprendre les bons réflexes pour prendre le volant avec plus d'assurance et de vigilance.

L'hiver a surpris les automobilistes, mardi 7 décembre 2021. Les plaques de verglas se sont formées sur plusieurs chaussées et elles ont causé beaucoup de perturbations sur les routes du Nord et du Pas-de-Calais. Près de soixante interventions des pompiers dans le Nord pour des accidents, 31 dans le Pas-de-Calais (cinq fois plus que d'habitude), dont un accident mortel à Villeneuve d'Ascq.

Même le CHU de Lille alerte sur "une recrudescence du nombre d'entrées aux urgences adultes suite à des chutes ou des accidents de voitures", dans un communiqué ce mardi. Pour faire face à l'hiver et à ses conditions de circulation difficiles, un centre de conduite propose des formations à destination de tous les conducteurs en les mettant dans des situations à risque pour tester leurs réflexes et leurs habitudes.

Un tête-à-queue inattendu

À Dourges (Pas-de-Calais), le centre Centaure reçoit généralement 4 000 personnes par an, envoyées principalement par leurs entreprises mais aussi quelques particuliers. Avec trois circuits, ils mettent en condition les conducteurs sur des pistes aspergées d'eau, des courbes, des faux plats et des lignes droites. Toutes propices à la glissade, comme sur du verglas.

C'est sur une piste détrempée, que le centre Centaure de Dourges (Pas-de-Calais) recrée des conditions de conduite à risque, mardi 7 décembre 2021. © Radio France - Théo Boscher

Lorsque je monte dans la voiture, Sébastien Joly, un des formateurs, m'explique les conditions dans lesquelles je prends le volant. "C'est une voiture sans ABS à 30 km/h, avec des pneus lisses à l'arrière et avec de l'eau sur la route, on réduit de 40 % l'adhérence normale. C'est comme si on roulait sur une route avec du verglas à 80 km/h."

Pour l'exercice, je dois monter à 30 km/h sur une cinquantaine de mètres, puis je dois effectuer un dépassement d'un obstacle en face de moi et me rabattre sur la voie principale. Sans trop savoir ce qui m'attend, je prends de la vitesse, j'arrive sur la piste détrempée. Je me mets sur la voie de gauche pour éviter l'obstacle. Je me rabats, et c'est là que je sens la voiture tanguer et même partir complètement en tête-à-queue. Sensation désagréable, je pile. La voiture cale.

Se méfier des trajets connus

"Je savais que vous seriez surpris, je vous ai laissé faire, sourit Sébastien. Mais ça arrive à beaucoup de gens." Centaure accueille aussi bien "des conducteurs du dimanche" que "des conducteurs confirmés" et tous se font avoir : glissades, pertes de contrôle, freinages d'urgence. Autant de réactions qu'il vaut mieux avoir à l'entraînement sur ces pistes adaptées que sur la route en allant au travail.

"On ne se méfie pas trop sur les trajets qu'on connaît bien, explique le formateur. Surtout les trajets domicile-travail qui sont les plus accidentogènes." Ses conseils pour éviter les gamelles : regarder au loin et pas l'obstacle à éviter, agrandir la distance de sécurité avec le véhicule précédent et baisser la vitesse de circulation pendant l'hiver de 5 à 10 km/h.

Toujours rester concentré

Une astuce aussi pour tenter de reprendre le contrôle du véhicule lors d'un freinage d'urgence : il faut essayer de relâcher doucement la pédale de frein pour récupérer un peu de manœuvre du volant.

Il ne faut pas non plus se croire invincible avec toutes les assistances présentes dans les voitures modernes. "Très fréquemment, les stagiaires chez nous pensent que la voiture va rattraper d'elle-même la trajectoire, constate Didier Richard, responsable du centre Centaure. Mais nous leur démontrons que sur nos plateaux d'exercice, ils vivent de bons moments de solitude."

Généralement, les stagiaires ressortent de cette formation beaucoup plus attentifs aux risques qu'ils peuvent rencontrer sur la route et aussi plus pointilleux quant aux comportements des autres automobilistes.