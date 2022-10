A Thionville et dans la Fensch, Kéolis obligé de réorganiser son réseau de bus face au manque de chauffeurs

A Thionville et dans la vallée de la Fensch, le réseau de bus va, une fois de plus, changer.

Dès le 7 novembre, au retour des vacances scolaires, plusieurs lignes du réseau Citéline vont voir leur tracé ou leurs horaires modifiés, d'autres vont disparaître. C'est une conséquence directe du manque de chauffeurs, et de la difficulté d'en recruter, que subit depuis plusieurs mois l'exploitant, Kéolis Thionville-Fensch.

Avec cette nouvelle organisation, validée à l'unanimité le 17 octobre par le comité syndical du SMITU, le syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch, Kéolis espère mettre fin aux suppressions journalières et maintenir son offre de transport scolaire.

Trois lignes supprimées

Dans un communiqué, Kéolis Thionville-Fensch écrit que "plusieurs lignes vont être modifiées en ce qui concerne les horaires et/ou les trajets : les lignes complémentaires 34, 44, D26 ainsi que les lignes structurantes S01, S02, S03, S04, S05, S06, S08, S09, S10, S11, S12, S20/S21 S22/S23 et S24. Les lignes 32, 50 et 61 seront supprimées mais avec un report possible sur d’autres lignes adaptées spécialement pour prendre les voyageurs de ces lignes. Par exemple pour la ligne 50, les voyages seront assurés par la ligne S10 qui effectuera désormais la desserte de Escherange et la desserte du lycée Saint André à Ottange."