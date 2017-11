A Thionville, le passage au tout numérique pour les cartes grises fait des heureux

Demander une carte grise n'est plus possible que par Internet en préfecture depuis le 6 novembre. Une aubaine pour certains commerces comme à Thionville ou une enseigne est installée... juste en face de la sous-préfecture.

Côté gauche, la sous-préfecture de Thionville. Côté droit, une imposante enseigne lumineuse avec inscrit "Ici, venez sans rendez-vous"; sur la vitrine, des plaques d'immatriculations et une carte grise géante sont accolés. Chez Plaque Express, on a décidé d'attirer l’œil. De qui? De vous.

Depuis le 6 novembre, toutes les préfectures de France ont fermé leurs guichets d’accueil physique pour passer au tout numérique. Mais à Thionville, la transition est moins rapide. La sous-préfecture accueille encore sur rendez-vous pour effectuer les démarches, et cela, jusqu'au 30 novembre. Et déjà des couacs apparaissent.

Comme pour Christian. Cet agriculteur venait pour faire enregistrer son tracteur. "Mais sur Internet, impossible de trouver un onglet pour ce type de véhicule". Le Bouzonvillois se tourne alors vers Jessica Marini et son commerce.

"Depuis début novembre, ma clientèle à doublé. Voir triplé", constate celle qui a eu du flair en s'installant ici voilà près d'un an et demi. "Déjà, au mois de mai, lorsque la sous-préfecture a instauré un système de rendez-vous, on a déjà eu une forte augmentation du passage chez nous".

Mais pourquoi venir dans son commerce, payer 20 euros pour un service gratuit à l'origine?

Le conseil, la simplification

"Chez nous, la procédure, dure cinq minute maximum. Et l'on s'occupe de tout, sur place". Enfin... si tous les documents nécessaires sont réunis, "ce qui souvent, avoue la jeune femme, n'est pas le cas, il manque toujours quelque chose". Mais c'est aussi pour cela que les gens viennent chez elle, pour être épaulé. Comme ce jour-là où un client à un soucis avec un de ses véhicules. "Je regarde ça. Revenez après déjeuner".

Et d'autres démarches sont encore plus ardues, comme pour l'identification de véhicule(s) importé(s). C'est dans ce service que s'est spécialisé Stéphane Eroles, qui tient une concession auto baptisée Maxial 57, en périphérie de Thionville.

Il se fournit surtout de voitures immatriculées au Luxembourg. Le nombre de ses clients a augmenté: "Souvent les gens sont désemparés par les démarches, demander un quitus fiscal, ça prend du temps, donc il faut prendre une journée de congé. Nous on peut tout faire, c'est clef en main". Pour ce genre de prestation, la facture oscille entre 25 et 55 euros.