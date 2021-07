À Toul, sensibiliser plutôt que sanctionner sur la route des vacances

Marine arrive sur l'aire d'autoroute de Toul (A31) escortée par deux policiers en moto. "J'ai été prise téléphone au volant, mais ça ne m'arrive pas souvent !", explique la jeune femme en route vers le Jura pour ses vacances. C'est son jour de chance, elle peut éviter l'amende et le retrait de points sur son permis en participant à des ateliers proposés dans un village de la sécurité routière mis en place ce samedi matin par la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Parmi les ateliers, un simulateur de tonneau pour se rendre compte de l'importance de la ceinture de sécurité. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Simulateur de tonneau, évaluation des temps de freinage, effet de l'alcool, comportements aux abords des chantiers... plusieurs stands rappellent les bons comportements à adopter quand on prend la route, d'autant plus un jour de grands départs. "Il y a beaucoup plus de monde sur les routes, donc plus de danger, et dans le même temps ça nous permet de sensibiliser plus d'usagers", explique Marie Cornet, directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle.

Les infractions les plus couramment constatées sont relatives aux distances de sécurité. "Les routes sont chargées, les gens sont pressés, ils ont hâte d'aller en vacances donc ils se collent, parfois doublent par la droite, vont un peu trop vite", explique le major Meyer de la police. "Il faut que le vacancier assimile que ce jour-là, il le sacrifie, c'est une journée de transhumance".

Une vigilance relâchée depuis le déconfinement

Cette première journée de grands départs arrive après une année particulièrement éprouvante marquée par les confinements, où l'envie de vacances et d'évasion est grande. Depuis le déconfinement, les forces de l'ordre constate un relâche dans la vigilance des automobilistes. "On observe un effet déconfinement, on est passé à 16 tués depuis le début de l'année, c'est plus qu'il y a deux ans, qui est notre année de référence. Il y a une vraie tension chez les conducteurs", assure Marie Cornet .

En plus d'un respect du code de la route, associations et forces de l'ordre rappellent aussi des conseils simples avant le départ pour voyager en toute sécurité : vérifier la pression de ses pneus, ne pas partir trop chargé, vérifier les niveaux, prévoir des pauses régulières. Pour un début de vacances sans accroc !