PHOTOS - À Toulon, les travaux d'élargissement de l'autoroute A57 vont bientôt commencer

C'est un chantier "hors norme" qui ne va pas tarder à démarrer sur l'autoroute A57, à l'est de Toulon : le passage à 2x3 voies sur 7 kilomètres, avec élargissement de la bande d'arrêt d'urgence, création d'un arrêt de bus, démolitions et reconstructions de ponts et réaménagement des échangeurs.