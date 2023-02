A Toulouse, deux grands axes sont passés à sens unique, les usagers et les riverains réagissent

Dans le quartier de Patte d'Oie, c'est un bouleversement pour les riverains et commerçants du quartier, mais aussi pour les automobilistes et les autres usagers de la route. Depuis le début du mois de février, la rue de Cugnaux et la rue Sainte-Lucie ne sont plus à double-sens : les voitures peuvent prendre la première uniquement dans le sens Arènes vers les allées Charles-de-Fitte, la seconde depuis Fer à Cheval vers la rue des Arcs Saint-Cyprien. Enfin, la rue Delpy a changé de sens, pour aller désormais de la rue du Cimetière Saint-Cyprien vers la rue Sainte-Lucie.

Pour la mairie, l'objectif affiché est d**'apaiser le quartier** : moins de bruit, des écoles plus sécurisées, de l'espace libéré sur la voirie permettant une large piste cyclable. Du côté des résidents, la mesure semble bien accueillie. Christian, qui habite devant le rond-point de la rue de Cugnaux, affirme même qu'il s'agit "d'une bénédiction". "Deux fois moins de voitures, c'est deux fois moins de pollution sonore et atmosphérique", se réjouit le Toulousain qui se promène désormais "plusieurs fois par jour, tellement c'est agréable". Sa compagne Françoise abonde. Elle constate "déjà moins d'accidents" mais regrette que les automobilistes fassent de la résistance : toutes les deux minutes, une voiture passe à contresens.

Les PV pleuvent

Le maire du quartier, Jean-Paul Bouche, reconnaît que la signalétique - marquage au sol et interdiction de tourner aux croisements - reste peut-être insuffisante face à la force de l'habitude, pour des conducteurs qui circulaient depuis des années dans les deux sens. Toutefois, si les distraits font rapidement demi-tour, d'autres poursuivent leur route au-delà des panneaux de sens interdit, cette fois bien visibles, au début de la zone de travaux. La police se rend régulièrement sur place, à la demande de Jean-Paul Bouche, pour verbaliser les contrevenants. Elle cible en particulier ceux qui remontent toute la rue de Cugnaux, longue de plus d'un kilomètre, au mépris des nouvelles règles. L'élu assume sa contre-attaque, serein : "ce n'est que le début. Les gens vont s'habituer et je suis sûr qu'à terme, ceux qui sont contre vont changer d'avis."

"On ne va pas tenir longtemps"

Pour les commerçants, la mesure laisse un goût amer. "Nous n'avons pas été consultés, ni considérés" regrette Justine, qui tient un salon de toilettage pour chiens dans la rue de Cugnaux. Elle se lève maintenant chaque matin une demi-heure plus tôt pour compenser les bouchons. Chez sa voisine Agnès, buraliste, le constat est plus dur : deux fois moins de passage, c'est deux fois moins de clients. Elle annonce "30% de chiffre d'affaires en moins" et l'affirme : cette mesure, c'est "la mort des petits commerces". Interrogé à ce sujet, Jean-Paul Bouche se veut rassurant : "chaque fois que l'on a piétonisé ou réduit la place de la voiture dans une rue, l'achalandage a systématiquement augmenté", souligne-t-il. Il s'engage aussi à faire le point chaque mois, de prendre en compte la position des uns et des autres, et réfléchir à des solutions avec les concernés si une perte réelle était constatée.

Réduire la place de la voiture en ville

Le dispositif n'est pas une première : en mars 2022, la même expérimentation avait eu lieu dans la Grande Rue Saint-Michel, "et avait reçu le même accueil", précise Jean-Paul Bouche. Après six mois, le sens unique est devenu définitif, finalement plébiscité par les Toulousains. D'autres projets sont en cours, comme le réaménagement de la rue de la République, prochainement végétalisée, avec deux pistes cyclables. La place Laganne est aussi en travaux, pour permettre un accès plus facile au cours Dillon. L'élu affirme également réfléchir à l'avenir du Pont Saint-Pierre : la rue du Pont-Saint-Pierre, déjà en phase de réaménagement, pourrait passer à sens unique, et le pont lui-même serait définitivement fermé aux voitures suite à une expérimentation de piétonnisation concluante pendant l'été 2022. La concertation sera prochainement lancée sur le site jeparticipe.metropole.toulouse.fr