"A Toulouse, la construction du réseau express vélo débordera sur la mandat suivant" dit l'élu Maxime Boyer

Bonjour Maxime Boyer. Vous êtes adjoint au maire en charge du vélo. Dans le dernier baromètre de la fédération française des utilisateurs de la bicyclette, Toulouse a obtenu la note E, c'est-à-dire que les utilisateurs trouvent que le climat est "plutôt défavorable" pour le vélo. C'est dommage dans la quatrième ville de France, non ?

Défavorable mais en progression. Pour le maire Jean-Luc Moudenc, la priorité c'est le vélo. Si on se recontextualise on a à peu près 4 millions de déplacements sur la grande agglo toulousaine tous modes confondus, dont 2 millions en voitures. On estime que dans les 10 prochaines années on aurait 500 000 déplacements supplémentaires tous modes confondus quotidiennement. Il faut trouver des alternatives et faire du report modal. Le mode doux est une priorité. D'où la nécessité d'investir massivement dans les infrastructures. On a un budget d'investissement historiquement très important de 100 millions d'euros pour le réseau express vélo.

Et que faîtes pour les zones délaissées montrées du doigt par les cyclistes ?

On fait le réseau express vélo. On lance toutes les lignes, toutes les études, toutes les concertations, avec la particularité que certaines lignes se feront plus dans le temps. Il faut concerter, être dans la discussion avec les habitants, les commerçants.

Le département ne veut pas participer au financement, c'est ça qui bloque ?

Tout contributeur est potentiellement le bienvenu. Mais avec 100 millions d'euros, le budget sur Toulouse est conséquent. Je suis cycliste au quotidien. C'est vrai que parfois il y a des discontinuités, il faut trouver des solutions, la voie expresse et des petits aménagements dans tous les quartiers.

Et le comportement des automobilistes qui se garent sur les pistes cyclables ?

On verbalise avec des caméras dans l'hyper centre, et ça va se développer sur l'ensemble des quartiers toulousains.

Quand sera terminé le réseau express vélo ?

Le réseau express vélo sera avancé conséquemment sur ce mandat. Il y aura des points difficiles, on pense que ça débordera sur le mandat suivant. Ce serait malhonnête de vous annoncer des dates. L'exemple de la grande rue Saint-Michel a démontré que cela prenait du temps. Il faut avant tout faire en sorte que les uns et les autres soient concernés par le vélo.