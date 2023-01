A Toulouse, la ZFE entre en vigueur pour les particuliers en ce 1er janvier

Gros changement pour les propriétaires des voitures les plus polluantes. A partir de ce dimanche 1er janvier, la ZFE entre en vigueur à Toulouse pour les particuliers. Les voitures dotés de vignettes Crit'Air 4, 5 et non classées ne seront plus autorisées à rouler dans le périmètre de la zone, mais des dérogations existent.

Quels sont les véhicules concernés ?

Depuis le mois de mars, ce sont les camions, fourgons et fourgonnettes les plus polluants qui ont été interdits en centre-ville et sur une partie de la rocade. A partir de ce 1er janvier 2023, les voitures et deux-roues certifiés Crit'air 4, 5 et non classés (les véhicules les plus vieux) seront interdits.

Sont donc concernés les véhicules essence immatriculés avant 1997 et les véhicules diesel immatriculés avant 2006. Pour les deux-roues, il s'agit des véhicules immatriculés avant 2004.

A terme au 1er janvier 2024, ce sont les véhicules classés Crit'Air 3 qui seront interdits de circuler dans la zone ZFE à Toulouse.

Quelle est la zone de la ZFE ?

La ZFE comprend tout l'intérieur du périphérique de Toulouse, mais aussi une partie de la rocade Ouest, de la route d'Auch, et un bout de Colomiers et de Tournefeuille. Au total, ça représente 72 kilomètres carrés.

Le périmètre de la ZFE qui entre en vigueur pour les particuliers en ce 1er janvier. - Toulouse Métropole

Comment obtenir sa vignette Crit'Air ?

Pour entrer dans cette zone, tous les véhicules devront afficher leur vignette Crit'air. Elle s'achète sur le site du gouvernement pour 3,72€. Les autres devront laisser leur véhicule à l'entrée de la ZFE. Des parkings ont notamment été aménagés à Basso-Cambo et à Borderouge.

Y a-t-il une dérogation ?

Pour ceux ayant une vieille voiture et roulant occasionnellement à Toulouse, une dérogation existe : 52 jours d'exception en 2023 , pour pouvoir rouler dans la zone de la ZFE sans crainte. Pour cela, il faut en faire la demande sur le site de Toulouse métropole qui vous envoie le cas échéant une attestation. Cette dérogation provisoire aura une durée de trois ans.