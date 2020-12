À Toulouse, la Zone à Faible Émission rentre en vigueur pour avril-mai 2021

On connaît désormais les contours de la future ZFE, la Zone à Faible Émission qui devrait rentrer en vigueur à Toulouse dès avril-mai 2021. Elle comprendra la majeure partie des grands axes de circulation de la métropole et concernera les véhicules les plus polluants.