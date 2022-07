A Toulouse, le bon démarrage des scooters électriques en libre-service Yego

Des scooters vert-menthe un peu partout dans les rues de Toulouse. Depuis 10 jours, vous avez peut-être croisés ces deux-roues aux allures de Vespa. Il s'agit de scooters électriques proposés à la location par l'entreprise Yego, déjà implantée à Paris, à Bordeaux, Barcelone, Malaga ou Séville. Pour l'instant, il y en a 160 à Toulouse, mais Yego espère en implanter 300 d’ici fin août.

Un démarrage au quart de tour

L'activité de Yego a bien démarré dans la Ville rose avec 6000 locations en 10 jours (soit environ un tiers de plus que les prévisions). Le service de location fonctionne sans abonnement et coûte 29 centimes d'euros la minute. Il faut être majeur et titulaire du permis de conduire pour pouvoir en louer. Les scooters ont 50 km d'autonomie et les clients peuvent déposer n'importe où à Toulouse, mais seulement sur les places de stationnement réservées aux deux-roues et aux voitures, pas sur les trottoirs.

Il n'y a pas de bornes de rechargement, c'est Yego qui se charge de cette tâche. Kevin Bournat est le responsable de l'antenne toulousaine de Yego : "Nous avons une application interne qui nous permet de détecter les scooters qui n'ont plus de batterie. Donc, les équipes peuvent aller remettre des batteries pleines dans nos scooters en ville. Nous effectuons un roulement. Toulouse est la quatrième plus grande ville de France. Un service comme le notre a largement sa place, parce que la ville est embouteillée, qu'il y a un vieux centre historique avec des petites rues, beaucoup de sens uniques et en voiture, c'est très compliqué. Un service de scooters électriques a donc toute sa place, justement pour parer à tout ça."

Kevin Bournat, es responsable de l'antenne toulousaine de Yego © Radio France - Claudia Calmel

Yego va bientôt avoir de la concurrence à Toulouse : Felyx, une autre entreprise de locations de scooters électrique, va déployer une flotte de 300 véhicules à partir de cet automne.

