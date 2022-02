A Toulouse, le monde de l'aérien discute de "l'aviation verte"

Les entreprises de l'aérien et les pays de l'Union européenne se réunissent à Toulouse dans le cadre d'un sommet. Des engagements pour une aviation décarbonée d'ici 2050 doivent être pris.

Prendre l'avion sera-t-il dans quelques années un geste aussi écologique que de prendre son vélo ? Si un avion n'émettant aucun gaz à effet de serre semble aujourd'hui utopique, le secteur de l'aérien et les représentants des pays européens discutent depuis ce jeudi et jusqu'à ce vendredi 4 février de la question de "l'aviation verte".

Ce sommet est organisé à Toulouse à l'initiative de Jean-Baptiste Djebarri, le ministre français des Transports dans le cadre de la présidence tricolore du conseil de l’Union européenne. Cet évènement doit déboucher vendredi soir sur "la déclaration de Toulouse", dans laquelle les signataires s'engageront sur l'absence d'émission de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aviation, d'ici 2050. Des solutions concrètes doivent également être avancées.

Améliorer les moteurs, trouver d'autres carburants, passer à l'électrique

Mais, aussi étonnant que cela puisse paraitre, le secteur du transport aérien ne représente qu'environ 3% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Loin derrière le transport routier, par exemple. Loïc Tribot La Spière est économiste, spécialiste du transport aérien : "On a choisi le transport aérien comme bouc-émissaire le secteur aérien et la construction aéronautique considérant que c'était ignoble, que ça polluait. Mais j'attire votre attention sur le fait que les émissions de gaz à effet de serre produites par le numérique sont dix à quinze fois plus importantes. Evidement, on ne touchera pas à la problématique des jeux vidéos en ligne."

L'expert poursuit : "Le secteur de l'aérien doit montrer par des signes forts qu'il est un secteur vertueux. Ca passera donc par l'électrique, et encore il faudra voir les batteries, mais aussi de nouveaux types de kérozènes. On peut réfléchir à d'autres approches : alléger les avions, les rendre plus furtifs."

A l'avenir on sera dans quelque chose de moins carboné. C'est une bonne avancée, mais surtout, ce secteur n'a pas le choix, autrement il serait discriminé. - Loïc Tribot La Spière, spécialiste du transport aérien.

Parmi les autres pistes évoquées par les industriels de l'aéronautiques et les Etats au cours de ce Sommet de l'aviation : la modernisation des moteurs d'avions ou encore une optimisation des routes aériennes. Reste qu'un avion "vert", sera probablement très bien perçu par l'opinion publique, car la plupart des passagers ont aujourd'hui conscience de l'impact environnemental de leur trajet.

A Toulouse, Adam prend l'avion environ une fois par semaine pour aller à Paris. A chaque trajet, il a une pensée pour son impact écologique : "Je me dis que l'avion ce n'est pas terrible, mais je n'ai pas d'autres moyens, pas d'autre possibilité. Après, ramené au nombre de passagers, je ne sais pas s'il y a une grande différence avec le train." La différence existe, et elle est assez importante. Sur la ligne Toulouse-Paris, l'aérien émet environ vingt fois plus de CO2 que le train, selon l'Agence européenne de l'environnement.

"Il faudrait tout simplement réduire l'aérien"

Mais ce trajet en train est un peu compliqué comme en témoigne Hugo : "Il y a toujours le choix, si je voulais vraiment je pourrais prendre le train. Mais ça devient vraiment compliqué, c'est un sacrifice que je ne suis pas encore prêt à faire. En revanche, des avions plus verts, selon moi ce n'est pas la solution. Il faudrait tout simplement réduire l'aérien. Si on avait la LGV, clairement je ne me poserais même pas la question."

La crise du Covid-19 a permis de rendre le secteur de l'aviation en quelques sortes moins polluant : en 2021, le trafic aérien mondial a été réduit de moitié par rapport à 2019.