À Toulouse, les bouchons en baisse de 25 % aux heures de pointe en 2021

Télétravail ? Report sur les transports en commun ? Reprise du vélo ? Comment expliquer la baisse des embouteillages à Toulouse en 2021 ? Selon le dernier index publié par TomTom, l'entreprise de GPS, la congestion du trafic a diminué de 19 % entre 2021 et 2019 dans la ville rose. Elle baisse même de 25 % dans les heures de pointe, la meilleure performance française.

Aujourd'hui, les trajets sont rallongés de 52 % en heure de pointe. Pour un trajet d'une demi-heure, contre 21 min en 2019. Une légère différence qui s'avère impressionnante rapportée sur l'année. Sur un an, les conducteurs perdent 4 jours dans les embouteillages contre 5 jours et demi en 2019.

"En 2021, on a un taux de congestion à Toulouse qui est de 23 %, détaille Vincent Martinier, porte-parole de TomTom France. Ça veut dire qu'en moyenne sur 2021, tous les temps de parcours étaient 23 % plus élevés que le temps de parcours en heures fluides. Ce n'est pas tant que ça si l'on compare ça aux autres villes françaises. Toulouse est 14e [sur 25]"

Des Toulousains séduits par d'autres moyens de déplacement ?

Cyril fait partie de ceux qui amorcent un changement. Par choix, il prend de moins en moins sa voiture. "Je préfère les modes de déplacement doux comme le vélo ou encore les transports en commun. Et puis économiquement, la voiture, ce n'est pas intéressant non plus." Une vie avec moins de voiture qui se concrétise avec la crise sanitaire poursuit le père de famille : "Je suis en télétravail depuis le confinement et je le suis toujours. En plus, je suis en reconversion professionnelle pour faire un métier où je n'aurais plus du tout besoin de la voiture."

Hélène a elle franchit le pas et s'est acheté un vélo. "En ville, je n'utilise plus la voiture, parce qu'on ne peut pas circuler, se garer. Le vélo, c'est quand même plus sympa !" Elle a acheté un vélo électrique à 1800 euros. Un investissement conséquent, mais dans lequel la jeune femme se retrouve sans problème. "Je ne fais que deux pleins par mois pour ma voiture. Une révision de mon vélo, c'est 50 euros. On peut multiplier par 10 pour une voiture. Franchement, je m'y retrouve vraiment."

Des Toulousains encore dépendants de la voiture

Pour autant, certains restent dépendants de leur voiture comme Coralie. La jeune femme travaille à Colomiers. Chaque jour, elle met entre 20 et 30 min pour se rendre au travail. L'option transports en commun ? "Franchement, je ne peux pas. C'est impossible. Je mettrais près d'une heure je crois. Par contre, une fois que la troisième ligne de métro sera en place, pourquoi pas. Il y aurait 20 minutes de trajet je crois. Là, je pourrais utiliser les transports en commun !"