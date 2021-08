A Toulouse, les transports en commun n'ont pas retrouvé leur fréquentation d'avant covid

Il y a du nouveau chez Tisséo, à Toulouse, pour cette rentrée de septembre, avec de nouvelles lignes, des horaires élargis et des tarifs revus à la hausse.

Métro jusqu'à 3h du matin le jeudi

Dès ce jeudi 2 septembre, on pourra prendre le métro A et B jusqu' à 3h du matin, comme c'est déjà le cas le vendredi et le samedi. Cette mesure initialement prévue pour novembre 2020 a été reportée a cause du covid. Et cela inclus aussi une extension des horaires du tramway et des bus de nuit qui complètent les dessertes. Il y a par ailleurs des changements sur certaines lignes de bus, comme la 26 la 15 ou encore la 32 et surtout la création de la ligne 25. Elle va passer toutes les dix minutes et relier de 6h à 21h, l'Oncopole à Colomiers en passant par Tournefeuille. L'idée c'est que cette ligne vous dépose à terme au pied du téléphérique à l'Oncopole ; téléphérique qui doit être mis en service d'ici la fin de cette année 2021.

Autre nouveauté : un dispositif expérimental pour tracer des téléphones va être testé sur les dix bus de la ligne 19 (à l’est de Toulouse entre Borderouge et place de l’Indépendance). Baptisé Flowly, il permet de savoir où descendent les passagers (car Tisseo sait où ils montent mais pas où ils descendent) et permettre d'avoir donc une idée plus précise des flux. Ce dispositif détecte les téléphones ayant activé le blueetooth ou la wifi et anonymise les données.

Augmentation des tarifs

Par ailleurs, les tarifs augmentent pour la première fois depuis trois ans.

Les tickets 10 déplacements passeront de 13,70 euros à 14,50 euros (+0.80€). Les tarifs de la gamme solidaire (jeunes, séniors, retraités) seront de 16,20 euros au lieu de 15,30 pour les abonnements mensuels, et de 162 euros au lieu de 153 pour les abonnements annuels. Les abonnements tous publics seront proposés au tarif annuel de 540 euros au lieu de 510, avec des prélèvements mensuels de 45 euros au lieu de 42,50. En revanche, le ticket unitaire reste à 1,70 euro.

Cette hausse des tarifs vise d'abord à absorber des coûts de fonctionnement et d'investissement, mais pas les coûts liés au Covid, explique Tisséo à France Bleu Occitanie.

Fréquentation en baisse

Concernant les impacts de la crise sanitaire, Tisséo semble relever un peu la tête. L’an dernier, une baisse de la fréquentation d’environ 40% pour le métro et le tram par rapport à 2019 avait été enregistrée. Mais au cours des trois derniers mois, la baisse de fréquentation n'était plus "que" de 15%, avec, en août, 300 000 validations par jour, contre 350 000 avant la crise sanitaire. C'est avec le retour des étudiants en présentiel en septembre que l'opérateur pourra voir s'il peut tabler au pas sur un retour à la normale, ou une baisse un peu plus faible.

Pour faire revenir les voyageurs, les rassurer, des agents vont s'installer dans plusieurs stations (entre le 7 septembre et le 2 octobre), rappeler que des bornes de gel hydroalcoolique sont à disposition, que tout est désinfecté, mais aussi demander aux Toulousains de respecter les gestes barrières.