A Toulouse, moins de bouchons qu'avant le début du covid pour ce déconfinement

C'est pourtant bien visible : déconfinement rime avec retour des bouchons sur la rocade toulousaine. Avec l'allègement du télétravail, nous sommes de plus en plus nombreux à circuler sur les grands axes de l'agglomération.

Mais ce n'est pas si impressionnant : TomTom, la société qui commercialise des systèmes de navigation aux automobilistes, a analysé les données de ses utilisateurs. Le parcours "d'un véhicule sur cinq" serait capté par la société, qui calcule ainsi un taux de congestion - soit un pourcentage d'augmentation du temps de parcours à différents moments de la journée et en fait une moyenne.

C'est ce qui a permis à TomTom a de cartographier la reprise du trafic après le déconfinement dans 25 villes françaises. Et surprise : nous sommes l'une des rares villes où les embouteillages n'ont pas rattrapé leur niveau d'avant crise.

Moins de bouchons car toujours en télétravail ?

En comparaison, Marseille ou encore Montpellier ont vu leur taux de congestion exploser depuis le déconfinement. A Toulouse, les bouchons reprendraient donc moins vite qu'ailleurs en France.

Parmi les raisons qui pourraient l'expliquer : "les intempéries peuvent jouer, la pluie augmente le trafic. Et inversement, dans les périodes les plus sèches, on a moins de bouchons", analyse Vincent Martinier, le directeur de la communication chez TomTom. "Mais le facteur télétravail joue aussi : si les entreprises du tertiaire le maintiennent, ça peut avoir un impact sur le faible nombre de bouchons".

Une observation qui se base uniquement sur la moyenne toulousaine. Aux heures de pointe, des pics d'embouteillages très importants ont tout de même été enregistrés ces derniers jours.

Toulouse n'est pas dans le top 10 des villes les plus embouteillées de France

A Toulouse, cette moindre reprise des bouchons appelle un autre constat : contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'agglomération ne fait pas partie du classement des 10 villes les plus embouteillées de France, toujours selon TomTom.